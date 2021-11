Graffitis antivaccins sur six écoles de Granby

Les directions de six écoles primaires ont informé les autorités que des graffitis antivaccins avaient été faits sur leur établissement au cours de la nuit.

On parle de graffitis antivaccins , explique le porte-parole du Service de police de la Ville de Granby. Parmi les graffitis qui ont été faits, on pouvait lire les messages C'est à nous de les protéger, pas à eux , Pourquoi les vacciner? , ou encore, Plus de risques que de bénéfices .

Les écoles touchées sont celles des Bâtisseurs, Sainte-Famille, Eurêka, Ave Maria, Saint-bernard et Parkview.

Les graffitis étant peu visibles, ils ont déjà tous été effacés, soutient la direction du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

Les policiers sont sur place pour récupérer les éléments de preuve dans le but de retrouver l'auteur des méfaits. Ils auraient été réalisés par le même individu selon Marc Farand, puisqu'ils sont similaires entre eux, d'une école à l'autre, c'est la même signature .

Le Service de police de la Ville de Granby invite toute personne qui aurait des informations à communiquer avec lui.