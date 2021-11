10 ans pour Les Hay Babies

Le groupe de musique Les Hay Babies célèbre son dixième anniversaire vendredi et continue de laisser sa trace en Acadie, au Canada et en Europe.

Le groupe composé des chanteuses et musiciennes Katrine Noël, Julie Aubé et Vivianne Roy a vu le jour le 26 novembre 2011. Les trois Acadiennes ont été appelées à jouer pour la première partie du spectacle du groupe Radio Radio au bar Le Coude de l’Université de Moncton.

On a décidé d’y aller. Ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils bookaient. On a décidé le nom la journée même , raconte Vivianne Roy.

Les membres du groupe se sont rencontrées après avoir chacune remporté le concours Accros de la chanson, mais séparément. Katrine Noël est de Dalhousie, Julie Aubé de Memramcook et Vivianne Roy de Rogersville.

Elles se sont côtoyées par la suite et ont décidé de former un groupe plutôt que de poursuivre chacune en solo.

Les trois femmes sont parties en tournée avec seulement une guitare, un banjo et un ukulélé en main. Deux ans et demi plus tard, elles ont offert leur 300e spectacle.

Les Hay Babies en 2012. (archives)

Puis, elles ont fait appel aux musiciens qui les suivent encore à ce jour : Miko Roy, Kevin McIntyre et Marc-André Belliveau.

Quand on les a choisis huit ans passés, on savait qui on choisissait. On a très, très bien fait notre choix de band , a indiqué Katrine Noël.

Un EP et quatre albums en main

En juillet 2012, Les Hay Babies ont sorti leur premier EP, un mini-album intitulé Folio EP.

Presque un an après la parution de leur premier album, les Hay Babies ont remporté la 17e édition du concours musical annuel québécois des Francouvertes, en mai 2013.

S'en sont suivis trois albums : Mon Homesick Heart, La 4ième dimension et en 2020, Boîte aux lettres.

Le groupe a aussi su récolter six nominations au gala québécois de l'ADISQ au cours des années.

Les trois femmes se disent reconnaissantes du soutien qu’elles ont reçu en Acadie et de leur évolution en tant que groupe.

Les Hay Babies ont été remarquées aux concours Accros de la chanson et les Francouvertes. (archives) Photo : Le Petit Russe

Au bout de 10 ans, on est en train de travailler d'une façon qu'on n'aurait même pas pu imaginer qu'on pouvait travailler , indique Vivianne Roy.

Un groupe attachant

Selon Katrine Noël, la complicité du groupe a joué pour beaucoup dans leur succès.

« Il y avait quelque chose avec l'amitié qu'on dégageait et l'énergie [...] aussi les harmonies et nos arrangements, le monde aimait ça au Québec ou en France. » — Une citation de Katrine Noël

Les Hay Babies en font aussi voir de toutes les couleurs grâce à leur sens du style des années 60 et 70 qu’elles portent fièrement pendant leurs spectacles.

Julie Aubé et Katrine Noël ont même ouvert leur propre boutique de linge style rétro, Ok My Dear, en 2015 à Moncton, avant de se tourner vers de la vente en ligne occasionnellement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'esthétique des années 70 est bien présent chez les Hay Babies. Ici la pochette de leur plus récent album «Boîte aux lettres». Photo : Simone Records

Les trois femmes ont aussi su inspirer la relève musicale de demain. C’est le cas pour Daphnée McIntyre, qui tout comme les chanteuses des Hay Babies, a remporté le concours Accros de la chanson 2021 avec son groupe de musique Écarlate.

Elles ont toujours été authentiques à eux-mêmes et juste des femmes vraiment inspirantes en Acadie pour moi c’est comme les queens de l’Acadie, je les ai toujours admirée , indique celle qui est aussi la fille du musicien Kevin McIntyre.

En plus du succès connu au fil des années, les trois femmes retiennent l’amitié qui s’est tissée entre elles.