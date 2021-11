La cheffe libérale veut nationaliser la production d’hydrogène vert au Québec

Élue cheffe du PLQParti libéral du Québec en mai 2020, en pleine pandémie de COVID-19, Dominique Anglade rencontrera officiellement les membres de sa formation pour la première fois cette fin de semaine. Ce sera donc l'occasion pour elle de présenter sa vision pour le parti, à moins d'un an des élections provinciales.

En coulisse, des sources affirment que la volonté de Mme Anglade est d'amorcer un virage à gauche et de mettre l'environnement au centre d'un processus de modernisation. En ce sens, la cheffe souhaiterait nationaliser cette filière énergétique, qui est toutefois déjà dans la mire de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Au retour de la COP26 à Glasgow, le premier ministre François Legault a en effet réitéré son intention de développer cette filière dans un objectif de création de richesse, mais aussi de diminution des gaz à effet de serre (GES) de la province. L'hydrogène vert avait aussi été évoqué dans le Plan vert 2030 du gouvernement, présenté en juin 2020.

Il faudra attendre le discours de Dominique Anglade vendredi soir pour comprendre comment la cheffe libérale tentera de se distinguer des propositions déjà évoquées par la CAQCoalition avenir Québec , qui la devance largement dans les sondages à l'heure actuelle.

Pendant le congrès de la formation fédéraliste, il sera aussi question de relever les cibles de réduction des GESgaz à effet de serre , mais cette fois la proposition fera plutôt l'objet d'une discussion. Jusqu'ici, le PLQParti libéral du Québec prônait la même cible que le gouvernement, soit une réduction de 37,5 % des GESgaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 1990.

Selon les informations que Radio-Canada a pu confirmer, Mme Anglade compte proposer à ses militants et à ses membres une cible de réduction plus ambitieuse, oscillant entre 40 % et 45 %. Il s'agit de la même cible que celle adoptée par les libéraux de Justin Trudeau au niveau fédéral en avril dernier.

Au-delà de ce virage progressiste et vert, le congrès du Parti libéral sera aussi l'occasion pour Mme Anglade de chasser l'aura de controverse qui plane sur la formation, aux prises avec des chicanes internes.

Au début du mois, la cheffe a en effet exclu du caucus libéral la députée de Maurice-Richard, Marie Montpetit, en raison d'allégations de harcèlement. Elle a aussi dépouillé l'ex-ministre Gaétan Barrette de ses responsabilités de porte-parole de l’opposition officielle en matière d’administration gouvernementale et pour le Conseil du trésor, après qu'il eut pris part à un conflit ouvert sur Twitter avec Mme Montpetit.

Avec des informations d'Alex Boissonneault