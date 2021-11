L’art de Catherine Landry sur des skis

La Sherbrookoise explore l’art urbain depuis une quinzaine d’années. Son travail est reconnu en Estrie et ailleurs au Québec.

Pour permettre à la compagnie estrienne de procéder à l'impression, la toile choisie, appartenant à une Montréalaise, a été rapatriée à Sherbrooke. Le choix de l'œuvre s'est d’ailleurs effectué très rapidement.

Cette œuvre a été choisie par Catherine Landry pour son partenariat avec la compagnie sherbrookoise R&D Skis. Photo : Avec l'autorisation de Catherine Landry

« Je trouvais que la couronne, l'espèce de petite tête de mort que j'avais faite, les couleurs allaient ressortir beaucoup dans la neige. Et je trouvais que c'était intemporel aussi. » — Une citation de Catherine Landry, artiste-peintre

Encourager l'art à travers le sport

La compagnie R&D Skis, une entreprise sherbrookoise nouvellement installée à Magog, souhaite sortir du moule et encourager des artistes visuels, originaires de l'Estrie et du Québec. Je pense que c'est dans notre ADN, on est trois associés qui sont sensibles à ça , mentionne Guillaume Belhumeur cofondateur de R&D Skis. L'entreprise vend des skis hors-pistes entièrement fabriqués au Québec et le design se veut original et unique.

Guillaume Belhumeur connaît Catherine Landry depuis quelques années, alors lui proposer l’idée était tout naturel.

« Ce qu'elle fait, c'est toujours rempli d'émotions [...] et parce que son travail est exceptionnel. » — Une citation de Guillaume Belhumeur, cofondateur et directeur ventes et marketing R&D Skis

Un modèle très populaire

L'équipe de R&D Skis est très heureuse du résultat.

C'est au-delà de nos attentes! Les meilleurs résultats qu'on peut avoir, c'est au niveau des ventes, et ce modèle-là part comme des p'tits pains chauds , affirme Guillaume Belhumeur, ajoutant au passage qu’un autre artiste sherbrookois, Marsi, a l’honneur d’illustrer un autre modèle de skis.

Revenir au ski

Catherine Landry dévalait les pentes en ski quand elle était toute jeune. Elle a troqué, il y a longtemps, le sport de glisse pour un autre, soit la planche à neige. Toutefois, pour la prochaine saison hivernale, l’artiste enfilera à nouveau des skis. Et pas n’importe lesquels : ceux qui arborent son œuvre.