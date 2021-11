Retour du Salon des animaux de compagnie ce week-end à Sherbrooke

À la fois divertissant et informatif, le Salon présentera, ce samedi et dimanche, plusieurs spectacles et concours animaliers, en plus d'offrir l'accès à de nombreux professionnels pouvant répondre aux questions du public.

Éduquer les nouveaux propriétaires d'animaux

Un événement pertinent sachant que de nombreuses personnes ont adopté des animaux depuis le début de la pandémie, comme l'explique Michel Beausoleil, cofondateur du Salon national des animaux de compagnie.

Ç'a été tellement un phénomène grandissant que tous les éleveurs et les refuges présents au Salon n'ont à peu près plus d'animaux à vendre, même dans la prochaine année. Ils sont là pour éduquer les gens et répondre à leurs questions. Et il y aussi des vétérinaires pour ça , explique Michel Beausoleil.

Spectacles et concours pour toute la famille

Le Salon national des animaux de compagnie est fort populaire auprès des enfants en raison des concours et des spectacles animaliers qu'on peut y voir.

Il y a des compétitions d'agilités, de chiens qui sautent dans des piscines, des concours de beauté de chats, affirme le cofondateur du Salon. Les enfants adorent ces spectacles-là , ajoute Michel Beausoleil. De plus, les juges présents commenteront à voix haute leur évaluation des animaux, offrant leurs explications pour nommer les gagnants.

À noter qu'il est impossible d'acheter des animaux lors de l'événement. Pour participer au Salon national des animaux de compagnie de Sherbrooke, il n'est pas nécessaire de s'inscrire en ligne. Il est possible de se présenter directement au Centre de Foires de Sherbrooke.