L’accès à la région de Port aux Basques limité, certaines denrées se font rares

Les autorités demandent à la population de faire preuve de patience alors que certains observent une pénurie d’essence et de certains produits alimentaires.

Le ministre de l’Énergie et député local Andrew Parsons a expliqué dans une publication Facebook jeudi soir qu’il commençait à y avoir une pénurie d’essence. Il a exhorté la population à faire preuve de patience puisque des livraisons sont prévues vendredi par le traversier de Marine Atlantique.

Il explique que c’est la même chose pour certains produits alimentaires et demande à ses concitoyens de ne pas accumuler des denrées.

« Nous pouvons passer au travers de tout ça, mais s’il vous plaît soyez raisonnables. » — Une citation de Andrew Parsons, député de Burgeo - La Poile

Le premier ministre Andrew Furey a déclaré jeudi que les autorités étaient prêtes à faire face aux perturbations potentielles en faisant venir des produits par avion si nécessaire. Les denrées alimentaires et les produits pharmaceutiques figurent parmi les priorités absolues, selon le premier ministre.

Les traversées de Marine Atlantique ont repris jeudi entre Port aux Basques et North Sydney. L’entreprise a aussi exceptionnellement remis en fonction sa liaison entre le Cap-Breton et Argentia.

Les résidents résolus à attendre

Les lignes étaient plus longues que d’habitude à l’épicerie de Channel-Port aux Basques jeudi.

Certains produits n'étaient pas disponibles jeudi à cette épicerie de Channel-Port aux Basques. Photo : Radio-Canada

Cathy Findlay est une travailleuse de soutien à domicile. Elle voulait s’assurer que son client ait la nourriture nécessaire pour tenir les prochains jours.

Dans les prochains jours, on va voir plus de monde faire des provisions. [...] J’ai espoir qu’on va passer au travers des prochaines semaines , dit-elle la gorge nouée.

Steve Lefrense a travaillé à Marine Atlantique dans le passé et sait que l’entreprise a un plan de contingence. Il devait faire quelques courses à l’épicerie jeudi, mais il ne se dit pas inquiet.

Ce n'est pas notre première tempête. On était prêt pour des pannes d'électricité, donc je pense que les gens ont fait des provisions , remarque-t-il.

Marlene Renouf comprend que les travaux seront longs. Elle a cherché des oeufs et du lait, mais il n’en restait plus.

J'ai fait l'épicerie parce que j'ai peur que ce soit comme pendant la COVID, les gens vont stocker , a-t-elle expliqué.

Des travaux qui seront longs

L’autoroute Transcanadienne est toujours inaccessible dans la région de Port aux Basques.

Les travaux de réparation ont débuté, mais une semaine, voire plus, pourrait être nécessaire pour ouvrir une voie à la circulation.

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités Dominic LeBlanc a indiqué dans une déclaration écrite que le gouvernement fédéral était prêt à aider Terre-Neuve-et-Labrador.

Nos gouvernements respectifs seront en contact étroit au cours des prochains jours et des prochaines semaines afin de déterminer les besoins précis de la province. Nous serons là pour aider les gens de Terre-Neuve-et-Labrador à se relever de cette crise le plus rapidement possible , indique dans un courriel le porte-parole du ministre Jean-Sébastien Comeau.