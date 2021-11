Dur, dur pour les 5 à 11 ans de se faire vacciner à l’école en Ontario

La vaccination de masse des petits Ontariens a été lancée jeudi. Toutefois, trois écoles seulement offraient ce jour-là le vaccin pédiatrique à Toronto, par exemple.

La semaine dernière, le bureau local de santé publique disait prévoir plus de 390 cliniques de vaccination dans les écoles. Jeudi, la santé publique précisait à Radio-Canada que son objectif était d'organiser 200 séances d'immunisation par semaine à l'école, au cours des deux prochaines semaines, dans 34 quartiers jugés plus à risque.

Les renseignements au sujet des cliniques de vaccination mobiles dans les écoles seront communiqués directement aux communautés scolaires une fois que les détails auront été confirmés , se contentait de dire une porte-parole du bureau de santé publique.

Pour l'instant, la Ville mise plutôt sur cinq centres de vaccination de masse, une centaine de cabinets de médecin et plus de 240 pharmacies pour vacciner les 5 à 11 ans.

Flambée de cas dans les écoles

Le nombre d'infections grimpe dans les écoles en Ontario ce mois-ci. À l'heure actuelle, 694 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 14,3 % des établissements élémentaires et secondaires de la province. Pas moins de 16 écoles sont fermées en raison d'éclosions.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, s'est fait rassurant jeudi, disant que la vaccination des 5 à 11 ans aidera à limiter les éclosions.