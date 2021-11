Transport scolaire annulé dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario

Les conditions routières forcent la fermeture du transport scolaire dans les régions de Sudbury, Espanola, Massey, Temagami, Kirkland Lake, Nipissing, Parry Sound et Mattawa. Les plupart des écoles de ces régions demeurent toutefois ouvertes.

Dans la région de Sudbury, l'annulation du transport scolaire touche tout les écoles catholiques et publiques anglophones et francophones : St-Charles, Noëlville, Monetville, Markstay, Hagar, Warren, Wahnapitae, Coniston, Killarney, Whitefish, la Première Nation Whitefish River, Onaping, Chelmsford, Capréol, Vallée-Est, Garson, Chelmsford et Azilda.

Les autobus circulent toutefois sur l'île Manitoulin.

Le transport scolaire est annulé pour les régions de Temagami à Kirkland Lake, et tout les écoles demeurent ouvertes sauf pour Kerns, Elk Lake et Temagami.

Les autobus ne circulent pas dans le Nipissing, y compris à Mattawa, North Bay, Powassan et Nipissing Ouest.

Plus au sud, les écoles demeurent également ouvertes, mais le transport scolaire est annulé le long de la route 69 jusqu'à Mactier, ainsi que le long de la route 11 au niveau de South River.

Environnement Canada prévoyait des accumulations de 20 centimètres de neige dans la nuit de jeudi à vendredi.