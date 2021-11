Tout sur la vaccination des enfants à Ottawa

La vaccination des 5 à 11 ans a débuté en Ontario et Santé publique Ottawa (SPO) affirme qu’il y a suffisamment de doses pour que chaque enfant en reçoive une d’ici les Fêtes. Outre l’administration des vaccins, il y a aussi une foule d’autres questions d’ordre logistique. Voici les réponses.

Passeport vaccinal

Le gouvernement de l'Ontario a indiqué qu'il n'imposera pas de passeport vaccinal aux enfants de moins de 12 ans.

Or, en vertu des règles actuelles, toute personne de 12 ans ou plus doit présenter une preuve de vaccination pour une gamme d'activités, notamment les repas à l'intérieur et les salles de sport, les spectacles intérieurs ou les événements sportifs.

Un exemple du passeport vaccinal en Ontario. Photo : Radio-Canada

Voyager

À l'heure actuelle, les enfants de moins de 12 ans non vaccinés ou partiellement vaccinés sont exemptés de quarantaine à leur arrivée au Canada s'ils voyagent avec un parent ou un tuteur entièrement vacciné.

Toutefois, il y a une série de mesures que les enfants non vaccinés doivent suivre à leur arrivée, notamment rester à la maison après l'école ou la garderie pendant 14 jours.

Une famille en voyage dans un aéroport Photo : iStock

Une fois qu'un enfant est complètement vacciné, il n'a plus besoin de suivre ces mesures, mais il devra tout de même fournir un test négatif.

Les Canadiens revenant d’un voyage à l’international de plus de 72 heures et les voyageurs étrangers entrant au Canada devront présenter une preuve d'un test moléculaire négatif effectué dans les 72 heures suivant leur vol de départ ou leur arrivée prévue à la frontière terrestre.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il lèverait ces exigences de test pour les Canadiens entièrement vaccinés, y compris les enfants de moins de 12 ans revenant de voyages internationaux de moins de 72 heures, mais les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas complètement vaccinés devront toujours rester à la maison après l'école.

Quand la majorité des enfants seront-ils vaccinés?

Santé publique Ottawa affirme avoir la capacité de vacciner tous les enfants âgés de 5 à 11 ans – environ 77 000 enfants à Ottawa – avant les vacances scolaires d'hiver.

SPOSanté publique Ottawa a rendu 60 000 rendez-vous disponibles une fois le système de réservation provincial ouvert pour ce groupe d'âge plus tôt cette semaine, et jusqu'à présent, 30 600 rendez-vous ont été réservés.

Une jeune fille se fait vacciner. Photo : Lisa Leutner / The Associated Press

Les parents peuvent prendre rendez-vous pour une deuxième dose une fois que leur enfant a reçu la première. SPOSanté publique Ontario prévoit espacer les doses pédiatriques de huit semaines, conformément aux recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation.

Vaccin contre la grippe

Le groupe de travail national sur les vaccins ne recommande pas aux enfants de 5 à 11 ans de se faire vacciner contre la grippe en même temps qu’ils reçoivent le vaccin contre la COVID-19.

Le gouvernement estime que les enfants ne devraient pas recevoir de vaccin contre la COVID-19 dans les 14 jours suivants un autre vaccin afin de surveiller les effets secondaires de l'un ou l'autre de ces vaccins.

Le téléphone ne dérougit pas en raison des demandes de vaccins contre la grippe. Photo : Radio-Canada

Dans les cas où le besoin d'un enfant pour un vaccin est jugé urgent, un médecin peut recommander de renoncer à cette période d'attente de 14 jours.

Couverture vaccinale

Jusqu'à présent, 88 % des résidents d'Ottawa de 12 ans et plus ont été complètement vaccinés, et SPOSanté publique Ottawa s'attend à atteindre 90 % dans ce groupe d'âge en janvier.

SPOSanté publique Ottawa commencera à comptabiliser la vaccination chez les enfants de moins de 12 ans la semaine prochaine.

Avec les informations de CBC