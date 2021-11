Parfois difficile d’obtenir un rendez-vous de dépistage

C'est ce qu'a vécu Marie-France Bradley de Saint-Denis-de-Brompton, mercredi soir. La mère de famille a tenté à maintes reprises de réserver une plage horaire, mais le système informatique lui répétait chaque fois que la plage n'est plus disponible . Elle dit ensuite avoir tenté de joindre la ligne téléphonique suggérée une quarantaine de fois, mais sans succès.

Le lendemain matin, Madame Bradley a finalement réussi à obtenir un rendez-vous, prévu ce samedi. Mais en attendant le dépistage de sa fille âgée de cinq ans, toute la famille reste captive à la maison.

Délai de trois jours

La famille devra donc patienter près de trois jours pour faire dépister leur enfant qui souffre de symptômes grippaux. On est captif, c'est un peu comme ça qu'on se sent. Je ne peux pas l'envoyer à l'école, je ne peux pas travailler , affirme Marie-France Bradley, découragée.

En réponse au problème de la famille Bradley, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS confirme que la demande est forte pour le dépistage et que ses équipes travaillent à ajouter des plages horaires. La population est invitée à visiter fréquemment la plateforme de rendez-vous.

Pour un retour vers le dépistage sans rendez-vous

Marie-France Bradley s'explique mal la raison pour laquelle il n'est plus possible de se faire dépister sans rendez-vous. L'ancienne formule était pourtant très utile pour les familles selon elle.

Avec les tests rapides, on avait quand même une réponse dans l'heure. Donc c'était quand même fonctionnel, on arrivait à le faire et à retrouver nos activités dans un délai acceptable , ajoute-t-elle.

Pour la mère de famille, ces complications contribuent à l'essoufflement généralisé. De plus, le dépistage faisait partie des outils que le gouvernement nommait comme extrêmement important et là, de ne pas y avoir accès, je ne comprends pas .

Avec les informations de Guylaine Charette