Le pour et le contre du plexiglas pour prévenir la transmission du coronavirus

Il s’agit d’une mesure efficace pour protéger les commis à la caisse d’un magasin, par exemple. Mais dans d’autres aménagements, les parois de plexiglas peuvent nuire à la circulation de l’air et présenter un risque accru de transmission du coronavirus.

Depuis qu’on sait que la transmission par aérosol est un mode dominant pour transmettre les infections, les plexiglas ont perdu un peu de leur importance dans la lutte contre la pandémie , constate l’ingénieur mécanique Stéphane Bilodeau, qui a fait un doctorat en ventilation à l’Université de Sherbrooke.

Il explique que les parois sont surtout efficaces contre les gouttelettes, quand une personne tousse ou parle. De façon générale, poursuit M. Bilodeau, le plexiglas n’aide pas du tout à contrer les aérosols qui sont comme des planeurs qui flottent dans l’air, donc qui vont passer à côté ou par-dessus en quelques minutes.

Nuire à la ventilation

Si vous fragmentez une pièce avec des murs en plexiglas, l'air ne pourra pas circuler correctement, ce qui est contre-productif , explique le Dr Peter Juni, directeur scientifique du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19.

Dans certains cas, cela aggraverait la situation plutôt que de l'améliorer. Il pense que dans la plupart des cas, il vaudrait mieux abattre ces cloisons.

Une étude qui est parue dans Nature à la fin avril début mai démontrait qu’en classe, par exemple, les risques de transmettre la maladie ou d’être infecté étaient même un peu plus élevés quand il y avait des plexiglas que quand il n’y en avait pas , fait valoir l’ingénieur Stéphane Bilodeau.

Le Dr Raj Bhardwaj, un médecin qui enseigne à l’Université de Calgary, note que le variant Delta se transmet dans l’air de façon plus efficace, ce qui rend la ventilation encore plus importante. Ces barrières de plastique peuvent nuire à la bonne ventilation dans une pièce, explique-t-il, et peuvent créer des zones où l’air ne circule pas et les particules virales s'accumulent avec le temps.

Une barrière contre les gouttelettes

Le Dr Bhardwaj reconnaît qu’elles constituent un obstacle physique qui peut protéger des postillons ou des éternuements d’une personne qui ne porte pas de masque.

Mardi, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une solution miracle, mais que les cloisons de plexiglas faisaient une différence pour ceux qui interagissent avec un grand nombre de gens.

Les panneaux sont importants dans certaines situations, a affirmé la Dre Bonnie Henry. Je pense que dans les établissements de restauration rapide et les cafés, ils protègent les travailleurs des clients de l’autre côté.

Le professeur génie civil Jeff Siegel, de l’Université de Toronto, pense que les cloisons ont leur place dans certains lieux de travail où l’espace est limité, comme à la caisse d’une épicerie, mais moins dans un bureau.

Mais si l'on doit les installer, il souligne qu’il faut s’assurer qu’elles soient suffisamment grandes pour empêcher les gouttelettes de passer.

Le professeur Siegel peut comprendre que les entreprises qui ont dépensé des milliers de dollars pour installer des cloisons soient frustrées de voir que les recommandations changent. La recherche progresse, fait-il valoir.

Les experts s’accordent à dire que l’approche la plus efficace pour réduire la transmission est une série de mesures, dont une ventilation adéquate fait partie.

