Le service de Maritime Bus sera maintenu dans le nord du Nouveau-Brunswick

En début d’année, et invoquant les pertes financières occasionnées par la pandémie, l’entreprise avait indiqué qu’elle allait interrompre son service d’autocar vers le nord du Nouveau-Brunswick.

La province lui a alors octroyé 720 000 $ pour qu’elle maintienne les liaisons vers Edmundston et Campbellton. Cette aide se termine à la fin décembre.

Joint au téléphone, le président de Maritime Bus, Mike Cassidy, dit qu’il s’engage à maintenir pour le moment le service dans le Nord, car il le considère comme essentiel pour ces communautés.

L’attitude de l’entreprise soulage les élus.

Ça nous rassure , dit le maire d’Edmundston, Éric Marquis. Il espère que le transport par autocar survivra à la pandémie et que son maintien sera confirmé à plus long terme.

Il a des étudiants qui doivent retourner en janvier, donc c’est rassurant , dit de son côté le maire de Campbellton, Ian Comeau. Il va y avoir un après-COVID, les gens vont voyager un peu plus , espère-t-il.

Après l’intervention de la province, Maritime Bus s’était engagé à offrir le service vers le Nord au moins quatre jours par semaine. Depuis la fin juin, il est offert six jours par semaine.

Le train L’Océan de VIA Rail passe depuis quelques mois par la gare de Campbellton, après une longue interruption, et commence à peine à augmenter la fréquence de ses voyages Halifax-Montréal. Avec seulement deux trains par semaine ici, il faut que quelque chose voyage vers Fredericton, vers Moncton, vers Saint-Jean. On a des paquets, des colis qui viennent chaque jour , dit le maire Ian Comeau.

Quant à la région d’Edmundston, les autobus de Maritime Bus représentent le seul moyen de [...] transport en commun pour aller dans les grands centres du sud de la province , ajoute le maire Éric Marquis.

Maritime Bus affirme poursuivre ses démarches avec les gouvernements pour maintenir un système d’autocar à long terme dans le Nord.

