Dans une entrevue avec Alec Castonguay pour le balado Caucus, Hélène Vallières, vice-protectrice du citoyen, affaires institutionnelles et prévention, souligne le décalage entre l'approche “milieu de vie” et la nécessité d'avoir des soins , entre la première et l'approche de prévention, contrôle des infections .

Une contradiction mise en exergue par la crise de santé publique qui a fait près de 4000 morts dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie.

Il y a vraiment des courants différents qui s'opposent, qui s'opposaient avant la pandémie , juge Mme Vallières, qui chapeaute l’équipe responsable des enquêtes spéciales visant à documenter les problèmes systémiques de la protectrice du citoyen. Elle n'hésite pas à parler de confrontation entre deux courants et même de clash .

La pandémie a forcé les CHSLD à aller dans des zones de soins actifs qu’ils n'étaient pas habitués de donner , relève-t-elle.

Pendant la pandémie, ça a été vraiment exacerbé au plus haut point, d'autant plus qu'il y avait des consignes très claires d'établissements de ne pas retourner les patients atteints en milieu hospitalier. On demandait de les traiter sur place avec très peu de moyens , souligne-t-elle.

Manque de personnel, manque d'équipement, manque d'expertise : ça a vraiment créé une pression , dit-elle.

« Ça nous a vraiment fait réaliser qu'il faut repenser les soins donnés en CHSLD – ou en tout cas le modèle – parce que c'est un milieu de vie, oui, c'est particulier, les CHSLD, c’est la maison de nos personnes âgées, mais en même temps elles reçoivent des soins quand même assez complexes parce que la clientèle s'est alourdie avec les années. » — Une citation de Hélène Vallières, vice-protectrice du citoyen, affaires institutionnelles et prévention

Il faudra réconcilier les deux approches, avertit-elle.

Elle indique par ailleurs ne pas avoir été étonnée par le manque d'informations en temps réel en haut lieu au début de la pandémie, par exemple le nombre d'employés en sous-effectifs ou le nombre de décès enregistrés dans chacun des CHSLD.

Ce sont des problèmes de longue date , rappelle-t-elle. Le manque de données au ministère, c’est récurrent, ça fait des années qu'on le sait. Le sous-investissement, le manque de personnel dans les CHSLD, la fragilité de ces milieux-là, c’était connu.

Je pense que ce qui nous a plus frappés, c'est le décalage entre les décideurs et le terrain : [...] en termes de données, mais en termes de communication aussi ou en termes de structures pour prendre des décisions adéquates de manière rapide et de manière agile, la possibilité de mettre les acteurs ensemble, puis d'avoir une information terrain qui remonte rapidement.

Les pierres ont été « retournées »

Interrogée sur la nécessité de mener une enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie, Mme Vallières répond que la décision revient au gouvernement du Québec. Mais la protectrice du citoyen a pu aller au fond des choses , fait-elle valoir.

Vous savez, ça dépend de ce qu’on vise, ça dépend ce qu'on cherche. Si on veut savoir ce qui s'est passé et quelles ont été les causes de la crise dans les CHSLD, je pense que notre rapport apporte des éléments de réponse qui sont substantiels , dit-elle.

Le rapport de 72 pages déposé mardi, qui dressait 11 constats accablants, concluait notamment qu'il avait fallu la catastrophe du CHSLD Herron pour ajouter des mesures concrètes et applicables dans les milieux de vie pour aînés.

Dans son rapport, la protectrice du citoyen a identifié plusieurs causes de la crise dans les CHSLD. Photo : Radio-Canada

Comme organisme indépendant, on avait toute la latitude pour aller retourner les pierres qui devaient être retournées , affirme Mme Vallières, dont l'équipe a d'abord parlé à des gens qui ont vécu la crise aux premières loges , avant d'interpeller les acteurs du ministère.

Elle assure par ailleurs avoir eu une très bonne collaboration de la part du ministère et obtenu toute la documentation réclamée.

« Je suis assez confiante qu’on a eu une grande part de vérité – je ne dirais pas toute la vérité, parce que c’est un peu illusoire –, mais on a eu, je pense, l'essentiel de ce qu'on avait à comprendre de ces événements. » — Une citation de Hélène Vallières, vice-protectrice du citoyen, affaires institutionnelles et prévention

Elle souligne en outre que la gestion de la COVID-19 dans les milieux d’hébergement pour aînés fait aussi l'objet de deux autres enquêtes : celle de la coroner Géhane Kamel et celle de la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, chargée d'évaluer la qualité des soins donnés aux aînés pendant la crise.

Je pense qu'avec ces trois organismes-là, on devrait avoir un bon portrait de la situation , poursuit-elle, même s'il restera toujours des zones d’ombre entourant cette crise sans précédent et imprévisible . C'est possible qu’il n’y ait pas d’unique responsable de ce qui s'est passé dans les CHSLD parce qu'il y a des problèmes de longue date, et on a agi rapidement.

Moi, je crois sincèrement que les acteurs ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités, maintenant il faut apprendre de ça et on a un travail à faire pour se relever les manches. Et puis s'attaquer au problème des soins aux personnes âgées et s'asseoir ensemble et déterminer quelles sont les meilleures solutions pour améliorer les soins.

Une confidentialité qui facilite la transparence

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a présenté mardi son rapport spécial sur la COVID-19 dans les CHSLD. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mme Vallières dit comprendre que le déroulement confidentiel des travaux de la protectrice du citoyen, en comparaison à une enquête publique, puisse être décevant pour le public ou pour des journalistes .

Mais pour faire la lumière sur une situation, c'est vraiment un avantage , explique-t-elle. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller devant les médias ou d'aller s'exposer sur la place publique avec leur version des événements parce que ça peut être très confrontant.

Quand on établit une relation de confiance avec la personne qu’on interroge [...], elle sait qu’elle ne sera pas montrée du doigt sur chaque mot qu’elle va dire , argue-t-elle. On est capable d'obtenir beaucoup plus d'informations parce que la personne est capable de se livrer candidement de manière transparente.

« Et c'est ce qu'on a eu, vraiment, dans cette enquête-là, on a vraiment eu des gens qui se sont assis devant nous et qui ont exposé leur vision des choses en sachant que ça allait contribuer à améliorer les services aux personnes âgées. » — Une citation de Hélène Vallières, vice-protectrice du citoyen, affaires institutionnelles et prévention

Mme Vallières estime en outre que le changement d'approche du gouvernement quant aux CHSLD entre la première vague et la deuxième vague, a aidé l'équipe de la protectrice du citoyen à approfondir [sa] connaissance des enjeux . Le gouvernement a par exemple amélioré la formation en prévention et en contrôle des infections et embauché des milliers de préposés aux bénéficiaires.

C'est très bon signe que le ministère [de la Santé et des Services sociaux] n'ait pas attendu , signale Mme Vallières.

Heureusement qu'il l'a fait parce que la deuxième vague arrivait, c'était important qu'il soit prêt. Ils ont fait leurs propres constats.

Les gens rencontrés par l'équipe de Mme Vallières avaient réfléchi, ils avaient déjà identifié les angles morts, les zones où il avait eu des difficultés. Ils avaient déjà pensé à des solutions [...]. On arrive avec un portrait de situation vraiment complet parce qu'on a bénéficié de cette réflexion que les acteurs ont eue en cours de pandémie.