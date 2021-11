Les habitants de Yellowknife optent pour la construction d’une nouvelle piscine

En tout, 1857 personnes se sont prononcées en faveur de l'emprunt, alors que 935 s'y sont opposées.

Ce nouveau complexe sportif viendra remplacer une piscine Ruth Inch Memorial qui montre des signes de vieillissement, note Mme Alty.

Celle qu'on a maintenant est un peu vieille et on est à l'étape de choisir entre rénover ou en construire une nouvelle , explique-t-elle.

Le point avec la mairesse de Yellowknife et la nouvelle piscine Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le coût total du projet avoisinera les 68 millions de dollars. La Ville a déjà reçu 12,9 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de ce nouveau complexe sportif que la mairesse espère voir au service de tous.

Ce sera bon pour les bébés [et] les gens plus vieux, et ce, de tous les niveaux sociaux. [...] Il y aura des programmes pour tout le monde.

Les prochaines étapes seront la finalisation du règlement d'emprunt, l'obtention des permis, puis la construction.

Entre-temps, la piscine Ruth Inch Memorial restera ouverte jusqu'à l'inauguration du nouveau complexe, prévue pour 2024.

Avec les informations de Claudiane Samson