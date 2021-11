C’est un grand virage que s’apprête à prendre le Parti libéral du Québec (PLQ). Et il sera résolument vert et à gauche. Les libéraux de Dominique Anglade se définissent maintenant comme des « progressistes-fédéralistes », et le mot-clic lors du congrès qui débute ce soir sera #audace.

Pour bien saisir le changement, la garde rapprochée de la cheffe compare le nouveau PLQParti libéral du Québec à Québec solidaire sans la souveraineté et avec des dépenses plus raisonnables .

Ça ne se fera pas sans heurt, admet un proche conseiller, mais il faut comprendre que la marque libérale est brisée. Le PLQParti libéral du Québec , dit un autre stratège, c’est un peu comme le nouveau Coke ou le scandale Volkswagen : les consommateurs ne l’aiment plus, il faut rebondir.

L’aile jeunesse du parti a joué un rôle important dans le nouveau positionnement du parti. La cheffe nous a beaucoup écoutés, affirme un jeune, et les vieux de la vieille, qui ont la science infuse, devront accepter d’être bousculés. Le nom du parti et même son logo pourraient-ils changer? Ce n’est pas fait, mais en coulisses, quelques conseillers y réfléchissent.

Il reste qu’au sein du caucus, on sent une certaine inquiétude. Ça prend surtout du concret, dit un député qui a participé aux discussions, il est temps qu’on livre et qu’on explique aux militants il vend quoi, le PLQParti libéral du Québec .

La charte des régions ou encore la nouvelle vision économique vers le progrès, qu’a déjà présentée publiquement la cheffe Anglade, restent pour plusieurs députés des idées vagues, des concepts mal incarnés. Il est difficile, dit l’un d’entre eux, d'aller sur le terrain et d’expliquer ce que ça va changer ou améliorer dans la vie des gens.

Selon plusieurs députés, la pression est forte sur Dominique Anglade et, surtout, l'aiguille des sondages devra bouger rapidement vers le haut, après le congrès, alors que le rendez-vous électoral approche.

Reconquérir l’électorat et sortir de l’indifférence

Les jeunes fédéralistes sont donc dans la mire de Dominique Anglade. Moi, je suis végétarien, déclare un proche de la cheffe, je me déplace à vélo et je préfère lire que d’écouter la télévision, mais surtout je suis fédéraliste. Les fédéralistes de gauche qui ne voteront jamais pour la CAQCoalition avenir Québec sont orphelins.

Un membre de l’aile jeunesse précise que QSQuébec solidaire est un adversaire important alors que les libéraux ont perdu des forteresses comme Sherbrooke, Rouyn-Noranda-Témiscamingue ou Jean-Lesage. Mais le défi sera aussi de séduire les nombreux libéraux qui ont voté pour la CAQCoalition avenir Québec . En se positionnant plus à gauche et en misant sur une économie verte, on espère qu’ils reviendront.

L’idée générale derrière le nouveau PLQParti libéral du Québec est également de s’éloigner de l’ère Charest-Couillard. D'ailleurs, plusieurs conseillers de Dominique Anglade qui ont servi sous ces deux premiers ministres ont quitté son cabinet. Mais ce changement brusque, explique un ancien ministre libéral, fait craindre que la clientèle traditionnelle ne quitte le parti.

À force de vouloir connecter avec l’électorat francophone, il ne faudrait pas laisser tomber les fidèles électeurs anglophones et allophones. Dominique Anglade, dit-il, risque de s’enfarger en faisant le grand écart, en pigeant un peu dans le programme de la CAQCoalition avenir Québec et un peu dans celui de QSQuébec solidaire . Selon l'adage, affirme un autre ancien élu, il ne faut jamais laisser tomber un vote que tu as pour un vote que tu voudrais avoir .

Le leadership

Quoiqu’il arrive, Dominique Anglade dirigera les troupes libérales lors de l’élection de 2022. Bien malin, explique un député, celui qui tentera un putsch contre la première femme noire à diriger le PLQParti libéral du Québec avant l’élection générale.

Mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des cercles libéraux. Les anciens élus, souvent influents, qui ont connu les heures glorieuses du pouvoir, la surveillent de près. Plus encore, selon plusieurs sources, on s’active en coulisses pour trouver un chef qui pourra la remplacer, le temps venu. Elle est perçue, par beaucoup de militants, comme une cheffe de transition.

À moins qu’elle ne réussisse à dépasser le résultat de 2018. Pour conserver son job, il lui faudra en 2022 plus de 31 sièges.