La menace d’une grève illimitée dans les CPE inquiète des parents de l’Outaouais

Entre la COVID-19 et les jours de grève dans les CPECentre de la petite enfance , le retour au travail de Jessica Marinier est loin d’être idéal. La maman de deux garçons, dont un de 17 mois, trouve la période difficile.

Je viens de recommencer à travailler en mai, donc ça m’affecte beaucoup. Je n’ai pas accumulé de congés, donc c’est toujours des jours [que je dois prendre] à mes frais. Puis, mon bébé, comme c’est un bébé COVID, il attrape tout. Je manque trois-quatre jours par semaine , explique-t-elle en entrevue à l’émission Sur le vif.

Par la nature de son emploi, Philippe Kabore ne peut pas s’absenter du travail, la situation actuelle est donc particulièrement difficile, explique-t-il, en entrevue.

C’est une gestion que je fais avec ma conjointe, mais ça nous a déstabilisés. Quand c’est un jour, c’est gérable, mais quand ça commence à devenir deux, trois, quatre jours, ça déstabilise notre organisation à la maison, ça me déstabilise, moi aussi, car je dois faire du rattrapage tard dans la soirée quand notre enfant est au lit, donc je ne dors pas bien.

Mercredi, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a obtenu un mandat de grève générale illimitée de ses membres.

Jeudi, c’est au tour des 11 000 travailleuses des CPECentre de la petite enfance affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) de se prononcer.

En cas de grève illimitée, M. Kabore imagine le pire.

Je suis rendu au point où je n’aurais pas le choix de prendre des journées sans paie [...] parce que c’est presque impossible de combiner une journée de travail avec mon enfant à la maison.

Pour autant, les deux parents appuient les revendications des travailleuses.

Je trouve qu’ils valent beaucoup [...], mais j’aimerais qu’ils trouvent un moyen que ça nous touche moins, nous, les parents, parce que ça commence à être dur. [...] Avec la COVID, ça fait beaucoup , dit Mme Marinier.

Lacombe défend l'offre du gouvernement

Le ministre de la Famille et responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, défend l’offre de son gouvernement visant à renouveler la convention collective.

Je pense que les offres qui sont sur la table sont suffisantes pour qu’on soit capable de s’entendre avec les syndicats. Ce sont des offres historiques, on est à plus de 20 % d’augmentation pour les éducatrices [...], on a aussi mis de l’eau dans notre vin sur la semaine de 40 heures. [...] C’est vraiment le temps de s’entendre , a-t-il indiqué en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau.

« Les offres qui sont sur la table sont historiques. [...] Là, il faut être raisonnable, il faut aller de l’avant, il faut s’entendre, il faut signer la convention. » — Une citation de Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et responsable de la région de l’Outaouais

Les discussions achoppent principalement sur la question des salaires. Québec propose des augmentations allant de 20 à 24 % pour les éducatrices, mais des hausses maximales de 9,3 % pour le personnel de soutien responsable de l’administration, des cuisines et de l’entretien.

Ce n’était pas un engagement électoral, on s’était engagé pour les enseignants, pour les préposés aux bénéficiaires... Mais comme ministre de la Famille, comme jeune père, j’ai insisté lourdement pour qu’on répare les erreurs du passé et qu’on paie les éducatrices à leur juste valeur, parce que c’est vrai qu’elle ne gagne pas assez, c’est vrai qu’elles avaient un salaire de misère , dit-il.

Pas de loi spéciale, pour le moment

M. Lacombe assure que le gouvernement ne veut pas passer par une loi spéciale pour forcer le retour au travail.

Ça fait aussi partie du coffre à outils , dit-il toutefois, tout en insistant que ni lui ni la présidente du Conseil du Trésor n’ont envie d’y avoir recours. J’ai envie qu’on règle cette convention-là dans l’honneur et l’enthousiasme, qu’on envoie un message positif aux éducatrices et aux futures éducatrices qu’on essaie de convaincre de venir nous aider à réparer le réseau. Si ça se termine avec une loi spéciale, on aura du mal à arriver à ça.

Le ministre de la Famille et responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe (archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre souhaite parvenir dès que possible à une entente.

M. Kabore invite toutes les parties à s’entendre.

Est-ce que le gouvernement doit passer une loi spéciale pour les forcer à retourner [au travail]? Pour moi, la réponse est non [...], mais dans le même temps, j’aimerais que les deux parties négocient de bonne foi pour trouver un accord le plus tôt possible.