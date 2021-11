Air North se rendra à Toronto dès le mois de mai

Le vol quittera Whitehorse vers la capitale ténoise et la métropole ontarienne les mardis et jeudis. Le retour vers les territoires aura lieu le lendemain. Les vols saisonniers prendront fin en septembre.

La liaison vers Ottawa, abandonnée au début de la pandémie, reprendra également du service, à raison d’une fois par semaine. Le départ vers le Sud aura lieu le samedi et le retour, le dimanche, pendant la période estivale.

Le président-directeur général de la compagnie aérienne, Joe Sparling, explique qu’il était temps, avec la reprise du trafic aérien, de restaurer une liaison vers l’est du pays. Il affirme que le volume de passagers est maintenant comparable à ce qu’il était avant l’arrivée de la COVID-19.

En regardant les données, il semble qu’il y a une demande importante de gens du Nord qui veulent se rendre à Toronto. Nous l’avons entendu depuis des années et, en l'absence d’une entente avec l’un des deux grands transporteurs, nous nous sommes dit que nous y volerions nous-mêmes , explique Joe Sparling.

« C’est beaucoup plus direct, si on regarde une carte géographique. [...] Une des grandes frustrations que nous avons ressenties, c’est que, pour faire la promotion du Yukon, personne ne sait qu’il est possible de voler de Toronto à Dawson. Maintenant, c’est clairement le cas. »