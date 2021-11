Opération Nez rouge déclare forfait cette année à Baie-Comeau, faute de bénévoles

Josée Mailloux, directrice de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, maître d'œuvre de Nez rouge Baie-Comeau, se dit désolée de ne pouvoir offrir le service à la population.

Elle dit avoir pris la décision à la dernière minute dans l'espoir de recevoir des appels. Une dizaine de bénévoles seulement ont proposé leurs services alors qu’il en aurait fallu 240 , précise-t-elle.

Josée Mailloux croit que la pandémie de COVID-19 et les restrictions sanitaires qui y sont liées sont venues à bout de la bonne volonté des bénévoles, comme c'est le cas dans d'autres villes.

Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan (archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

On a lancé l'invitation tardivement, admet-elle. On était toujours à la merci des nouveaux cas dans la région, des normes de santé publique, etc. Mais je crois qu’il y a différents facteurs aussi, comme le passeport vaccinal.

C’est la deuxième fois que Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan, qui est le maître d'œuvre de Nez rouge Baie-Comeau depuis l’année dernière, se voit contrainte d’annuler son opération.

L'Opération Nez rouge est pratiquement absente cette année dans l'Est-du-Québec. En 2020, elle a été annulée partout au Québec en raison de la pandémie.

Josée Mailloux se dit persuadée que l’Opération Nez rouge reviendra l’an prochain dans la région, misant sur un éventuel retour à une vie plus normale d’ici là.