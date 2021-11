Le prochain Salon du livre de Bonaventure se tiendra au printemps 2023

La 7e édition du Salon du livre de Bonaventure sera organisée du 4 au 7 mai 2023, et non à la mi-octobre comme les salons précédents.

Celui de 2021, qui s'est tenu du 21 au 24 octobre, a rassemblé plus de 40 auteurs de partout au Québec et attiré plus de 2500 visiteurs au Centre récréatif de Bonaventure. Toutefois, les conditions n'ont pas été optimales pour les organisateurs.

D'après la coordonnatrice du Salon du livre de Bonaventure, Véronique Beauchamp, la saison du printemps permettra de diversifier la programmation. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

D'une part, plusieurs jours ont été nécessaires pour recouvrir la glace de l'aréna où a eu lieu l'événement, mais il faisait froid quand même et les auteurs qui restent assis toute la journée ont eu très froid , regrette Véronique Beauchamp.

D'autre part, la saison de la chasse, qui battait son plein à cette période, a privé l'organisation du soutien de plusieurs bénévoles.

Un programme plus diversifié

Avec la douceur printanière, les organisateurs prévoient de reconduire les promenades littéraires, qui ont été installées cette année dans quatre municipalités. Elles fonctionnent avec des panneaux de lecture et une version audio accessible avec un code QR.

On installe les panneaux au mois d'octobre et on va les retirer pour l'hiver. Même si on les remet au printemps, l'activité perd un peu de momentum, de durée de vie , constate la coordonnatrice.

En diversifiant ses activités, le salon espère attirer davantage de visiteurs.

D'ailleurs, le Salon pourrait étendre ses animations ailleurs sur le territoire. Le printemps favorise les déplacements, il y a moins de risques de tempêtes , se réjouit Véronique Beauchamp.

La coordonnatrice envisage également de collaborer avec des organismes de la région comme le Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA), le comité d'action sociale anglophone ( CASACommittee for Anglophone social action ) ou encore l'organisation LGBT Baie-des-Chaleurs.

« Notre objectif est de démocratiser et rendre accessibilité les livres et développer le plaisir de lire pour l'ensemble de la population du territoire » — Une citation de Véronique Beauchamp, coordonnatrice du Salon du livre de Bonaventure.

Pour l'annonce officielle de la programmation, un rendez-vous sera organisé à l'automne 2022.