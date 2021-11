Un service d’hébergement pour les employés des hôtels de Charlevoix

Les Petites Franciscaines de Marie de Baie-Saint-Paul ont vendu leur terrain et leurs bâtisses à la municipalité en 2017. Depuis, c’est l’organisme à but non lucratif (OBNL) Maison Mère qui a comme mandat de revitaliser l’endroit grâce à des projets innovants misant sur la jeunesse.

Le but étant d’occuper 100 % de la bâtisse pour générer des revenus pour couvrir les dépenses et permettre l’émergence de nouveaux projets, avec des retombées pour l’ensemble de la communauté , explique Gabrielle LeBlanc, directrice générale de la Maison Mère.

L'ancienne infirmerie des Petites Franciscaines de Marie était inoccupée depuis quelques années. Photo : Radio-Canada

L’organisme héberge des travailleurs temporaires ou en transition dans l’ancien couvent des religieuses depuis quelques années. Grâce à un contrat avec le Club Med, la directrice générale se réjouit de pouvoir bonifier l’offre d’hébergement en offrant des chambres à ce nouvel employeur de la région.

Nous avons donc une entente pour 84 unités avec le Club Med sur une période de deux ans , souligne-t-elle.

Invité à commenter le projet, le Club Med n'a pas encore répondu à nos demandes de renseignements.

Des rénovations à venir

Quelques travaux estimés à 100 000 $ sont nécessaires pour accueillir les locataires. En 2022, l'organisme prévoit être en mesure de louer 140 chambres réparties dans l'ancien couvent et dans l'ancienne infirmerie.

À moyen terme, Maison Mère souhaiterait améliorer son offre en effectuant des rénovations pour encore mieux répondre aux besoins des locataires.

Pour ce faire, des investissements se chiffrant à environ un million de dollars sont prévus. Des travaux possibles grâce à des subventions octroyées par les partenaires de l'organisme, dont la MRC de Charlevoix et le Secrétariat à la Capitale-Nationale.

Michaël Pilote a été élu à la mairie de Baie-Saint-Paul le 7 novembre. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

La municipalité continue de croire en ce projet. Le nouveau maire Michaël Pilote dit être satisfait de constater que Maison Mère est en voie d'atteindre l'autonomie financière.

C'est sûr que nous avons de bons commentaires sur le projet. Pour moi, pour les citoyens, pour les conseillers, il est clair que l'important est d'arriver à un équilibre budgétaire pour l'OBNL et on est sur la bonne voie , explique M. Pilote.

De 9 à 15 employés

Après avoir vécu un creux, comme de nombreuses entreprises et organismes durant la pandémie, la Maison Mère de Baie-Saint-Paul est sur une lancée.

En juillet, nous étions 9 employés et maintenant, on est 15 , commente Gabrielle LeBlanc.

Les revenus tirés de l’hébergement ont aussi augmenté au cours des dernières années. De 164 347 $ en 2017, ils sont passés à 394 591 $ en 2020.

« Nous sommes en bonne voie de générer suffisamment de revenus pour payer toutes nos dépenses et, du même coup, nous répondons à notre objectif d’accompagnement dans la communauté. » — Une citation de Gabrielle LeBlanc, directrice générale de la Maison Mère de Baie-Saint-Paul

Les chambres dans l'infirmerie sont modestes. Elles permettent de recevoir des travailleurs pour une courte période de temps. Photo : Radio-Canada

Au coeur de la ville

Le service d’hébergement de l’OBNL inclut une petite chambre avec un lit simple et quelques meubles. Ce n’est pas le genre d’endroits où on arrive avec nos pneus d’hiver et nos boîtes de souvenirs de famille , admet, en souriant, la directrice générale.

Elle estime cependant qu’avec les années, le service a été en mesure d’aider des travailleurs du milieu hôtelier et de la restauration à s’installer pour de bon dans la région, ou tout simplement pour y demeurer sur une courte période.

L’attrait vient surtout du fait que nous sommes au cœur de Baie-Saint-Paul. Tout est à proximité. Ces travailleurs n’ont souvent pas de voiture. Ils viennent d'ailleurs, ils ne connaissent pas la ville, donc ils apprécient ça , mentionne Mme LeBlanc.

Des travailleurs de l’hôtel Le Germain y séjournent, ainsi que des employés de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), de Simard Suspensions, ainsi que du CIUSSS de la Capitale-Nationale, de passage dans la région pour une courte période.

Une aire de repos dans l'ancienne infirmerie des Petites Franciscaines de Marie, maintenant utilisée par des employés du Club Med. Photo : Radio-Canada

C’est réconfortant de voir que l’ambition qu’on s’est donné de répondre aux besoins de la communauté d’affaires, on y est arrivé , affirme la directrice générale. Elle soutient que le service d’hébergement affiche souvent un taux d’occupation frôlant les 100 %.

Les espaces de Maison Mère sont également utilisés par des commerces, des entreprises et d’autres organismes. L’auberge de jeunesse Le Balcon vert, l’espace familial Mousse café, ainsi que la boulangerie À chacun son pain y sont installés.

Une partie de l'ancien site des Petites Franciscaines de Marie est aussi dans la mire du Musée de la civilisation (MCQ) qui souhaite y installer un Espace bleu, une commande du gouvernement provincial.

Les démarches sont en cours. Par courriel, le MCQ indique que l'acquisition devrait être confirmée au cours du printemps 2022.