Le Vieux-Québec s’illumine à nouveau avec le Marché de Noël allemand

Après une version plus restreinte l’an dernier, le Marché de Noël allemand de Québec prend de l’ampleur en 2021 avec deux nouveaux emplacements et un hommage au Glockenspiel de Munich.

En plus des installations autour de l’Hôtel-de-Ville, place D’Youville et place d’Armes s'ajoutent au circuit festif. L’idée d’agrandir le Marché était dans les cartons depuis quelque temps. La situation actuelle était le moment idéal pour mettre le plan à exécution.

Vu ce qu'on a vécu, on a dit qu’il fallait étendre un petit peu plus le marché pour que les foules ne soient pas trop agglutinées à un endroit , mentionne Britta Kröger, présidente du Marché. On a le même nombre de cabanes alors on a créé plus d'espace.

Les 90 petits kiosques de style européen proposent des gourmandises allemandes et québécoises ainsi que des confections d’artisans.

Le Marché de Noël allemand s'agrandit cette année. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Hommage au Glockenspiel de Munich

La place d’Youville accueille un village alpin avec quelques marchands. De cet endroit, il est possible de voir l’installation multimédia hommage au Glockenspiel dans les fenêtres du Diamant.

Thomas Payette, directeur de création du studio Mirari, s’est rendu à Munich pour prendre des photos et des vidéos du célèbre carillon. On a pris tout ce matériel qu'on a décomposé et recomposé dans les fenêtres. Donc vraiment tout le contenu visuel, les animations, les personnages, les cloches sont complètement véridiques explique M. Payette.

« Toutes les cloches qu'on entend c'est exactement les cloches qui sont jouées en décembre au Glockenspiel de Munich. » — Une citation de Thomas Payette, directeur de création du studio Mirari

Quatre séquences d’animation d’une quinzaine de minutes se succèdent en alternance de 12 h à 21 h.

Le Marché de Noël allemand de Québec rend hommage au Glockenspiel de Munich avec une installation multimédia dans les fenêtres du Diamant. Photo : Radio-Canada / Éric Carreau

Quant à la place d’Armes, elle s’est métamorphosée en Zauberwald, une forêt enchantée. C’est à cet endroit que le père Noël y a stationné sa carriole. La Schlemmerecke, zone de dégustation, est située sur la rue Sainte-Anne.

Théâtre de marionnettes, prestation clownesque et musicale animeront les différents sites de manière spontanée lors de performances déambulatoires.

Le Marché de Noël allemand de Québec se termine le 23 décembre. Mais, d’autres animations sont prévues entre le 27 décembre et le 2 janvier. Les détails seront annoncés dans les prochains jours.