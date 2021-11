Le financement du tramway, priorité du nouveau président de la STO

Le conseiller indépendant du district Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, a été nommé président du conseil d’administration de la STOSociété de transport de l'Outaouais . Lors de la première réunion du conseil, jeudi, ce dernier a remercié la mairesse pour sa confiance.

Selon lui, son expérience sur le terrain sera un atout pour son mandat. J'ai quand même fait 32 ans comme chauffeur d'autobus , a lancé le conseiller qui en est également à son troisième mandat comme élu municipal.

« On va travailler ensemble au courant des quatre prochaines années. Je suis convaincu qu’on va accomplir de bonnes choses, de gros mandats s’en viennent. » — Une citation de Jocelyn Blondin, président du conseil d'administration de la STO

Le premier dossier, c’est le financement du tramway , a lancé M. Blondin questionné sur ses priorités.

Le tracé privilégié de la boucle entre Aylmer et Ottawa prévoit un passage vers le centre-ville de Gatineau par le boulevard des Allumettières et le boulevard Wilfrid-Lavigne. Photo : Radio-Canada

En août dernier, la Commission de la capitale nationale (CCN) a fait part de ses recommandations au gouvernement concernant le tracé du tramway. Le président du conseil d'administration a indiqué qu'il s'attendait à une annonce lors des élections fédérales.

J’ai été surpris de ne pas entendre parler du train, je vais relancer [les députés] , a-t-il ajouté.

À quand le retour à la normale?

Par ailleurs, M. Blondin a indiqué que l'achalandage avait légèrement augmenté depuis quelques semaines.

On est à 42 % et pour novembre, on vise 49 % , a-t-il précisé.

L'élu a souligné qu'il est difficile de prévoir un échéancier pour un retour à la normale puisque cela dépend du retour des fonctionnaires en présentiel, et donc, de l'évolution de la pandémie.

Il a aussi été brièvement question des impacts de la cyberattaque. La STOSociété de transport de l'Outaouais a laissé entendre que près de 90 % de son système est rétabli ou en cours de rétablissement.

Pour les systèmes récents, on a souligné qu'une transition numérique vers des systèmes plus performants a été enclenchée.

La prochaine réunion du conseil d'administration doit avoir lieu en décembre.