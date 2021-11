Afrodisiaque, une pièce sur l’obsession pour les cheveux des femmes noires

Avant la pandémie de COVID-19, Maryline Chery donnait régulièrement des ateliers de théâtre dans des écoles issues de milieux diversifiés, que ce soit à Notre-Dame-de-Grâce ou Lachine. La comédienne d’origine haïtienne a été surprise de constater le nombre de jeunes filles qui semblaient fascinées par sa chevelure, qu’elle tente de porter le plus souvent au naturel.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'affiche de la pièce solo de Maryline Chery Photo : Centre Segal des arts de la scène

Il y a des petites filles en première année ou à la maternelle qui étaient vraiment ébahies. Elles me disaient "Madame, vous nous ressemblez!", affirme la comédienne, jointe par téléphone la veille de sa première montréalaise.

Pour Maryline, cela n’était qu’un énième exemple d’un phénomène avec lequel elle vit depuis l’enfance, et qu’elle s’efforce de combattre en arborant elle-même ses cheveux naturels. Je ne porte jamais de perruque [...] J’ai des tantes dont je n’ai jamais vu les cheveux, ni la tête [tant elles portent toujours des perruques]. Les gens vont souvent dire que c’est plus facile, que c’est moins compliqué. Moi, je ne vois pas comment.

Un phénomène répandu

Avec sa pièce, Maryline Chery espère sensibiliser le public à cette obsession malsaine qui consiste à vouloir contrôler sa chevelure; une obsession qui vient autant des personnes blanches que des personnes racisées.

Ça vient des deux [côtés]; il y a beaucoup de déclencheurs. Ça peut être autant ta famille que tes amis, que la société, que des règlements, que n’importe quoi , explique-t-elle.

Elle donne notamment l’exemple de l’environnement de travail, où des collègues peuvent penser que les cheveux de personnes noires laissés au naturel ne sont pas compatibles avec une apparence professionnelle, ou encore pire, qui se permettent de les toucher sans demander l’autorisation.

« Se faire toucher les cheveux sans permission, moi ça m’arrive encore. Il y a d’ailleurs une très belle scène là-dessus dans la pièce, qui s’appelle Afrodéfense 101. » — Une citation de Maryline Chery

Cette obsession n’est pas circonscrite à l’Amérique du Nord; c’est plutôt un phénomène mondial selon Maryline Chery. C’est partout! En Afrique du Sud - c’est peut-être des répercussions de l’apartheid - il y a beaucoup de petites filles qui se battent pour avoir leurs cheveux naturels. Il y a encore une espèce de dictature du lissage .

Apprendre à aimer ses cheveux

Maryline Chery souligne les avancées des dernières années pour renverser la tendance, notamment l’émergence de salons de coiffure se consacrant aux cheveux crépus ou frisés , comme celui de Nancy Falaise à Montréal.

Il faut réapprendre à aimer, à manier et à comprendre comment fonctionnent ces cheveux. On peut tous les réapprendre, mais on ne sait pas comment. On vit avec cette idée selon laquelle c’est difficile, ce n’est pas professionnel, etc. Mais quand tu apprends à l’aimer, c’est tout-à-fait différent , explique-t-elle.

Dans Afrodisiaque, l’actrice aborde le sujet avec humour, sans donner de leçons. C’est beaucoup de storytelling, du conte, du théâtre physique et de la comédie. Il y a un peu de satire dans tout ça , explique-t-elle.

Le gros défi, c’était de voir comment on peut parler d’un sujet difficile sans marteler les gens, en utilisant la comédie.

Afrodisiaque est présenté jeudi, samedi et dimanche au Centre Segal des arts de la scène. Les billets sont en vente sur le site de l’institution  (Nouvelle fenêtre) .