Renouvellement des CF-18 : Boeing serait hors course

Trois sources de l'industrie et du gouvernement ont indiqué que la nouvelle avait été transmise mercredi au constructeur américain. Les deux autres sociétés en lice pour le contrat de 19 milliards $ - le géant américain de la défense Lockheed Martin et la société suédoise Saab - ont quant à elles appris qu'elles répondaient aux exigences du gouvernement canadien.

Les entreprises intéressées par ce contrat devaient démontrer que leur avion de chasse pouvait répondre aux exigences de l'aviation canadienne pour les missions au pays et à l'étranger. Mais elles devaient aussi démontrer que l'obtention du contrat entraînerait des avantages économiques substantiels pour l'industrie aérospatiale canadienne.

La nouvelle que l'une des deux entreprises américaines en lice pour le contrat n'a pas réussi à répondre à une ou plusieurs de ces exigences constitue le dernier chapitre de ce qui a déjà été une longue saga, souvent imprévisible, vers le remplacement des vieux CF-18 canadiens.

De nombreux observateurs considéraient le Super Hornet de Boeing et le F-35 de Lockheed comme les deux seuls véritables concurrents dans cette course, surtout depuis que deux autres sociétés européennes se sont retirées.

Bien que le non-respect des exigences par Boeing semble disqualifier le Super Hornet de la compétition, ne laissant en lice que le F-35 et l'avion de chasse Gripen de Saab, aucune de ces sociétés n'a été officiellement informée par Ottawa qu'elle était, ou non, toujours dans la course.

Les trois sources ont requis l'anonymat, car elles n'étaient pas autorisées à discuter publiquement de ces questions.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que la société réserverait ses commentaires en attendant une notification officielle du gouvernement canadien.