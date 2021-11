L’équipe nationale de soccer masculin affrontera les États-Unis à Hamilton

Le Tim Hortons Field de Hamilton sera le théâtre du choc prévu le 30 janvier entre l'équipe canadienne de soccer masculin et celle des États-Unis dans le cadre du tournoi de qualification pour la Coupe du monde de 2022.

L'équipe nationale masculine se produira alors pour la première fois à Hamilton, en Ontario. Seule l'équipe féminine du Canada y a déjà joué dans le cadre d'un match amical en 2018.

Nous sommes emballés de présenter les matchs de qualification de l’équipe nationale masculine pour la Coupe du Monde de la FIFA à Hamilton en janvier alors que l’équipe profite d’une vague nationale de soutien sans précédent, que l’équipe se trouve au sommet du classement et à la suite de l’appui incroyable des gens d’Edmonton pour nos matchs de novembre , a dit le président de Canada Soccer, le Dr Nick Bontis, dans un communiqué.

Le Canada occupe actuellement le premier rang du classement de la ronde finale de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022.

Avec ses 16 points en huit matchs, l'équipe nationale devance les États-Unis (15 points), le Mexique (14) et le Panama (14).

En janvier, elle se rendra d'abord au Honduras, le 27, puis elle affrontera les États-Unis trois jours plus tard en Ontario, et ira ensuite au Salvador le 2 février pour disputer le dernier de ses trois matchs de qualification de cette fenêtre internationale.

La suite de la vague rouge

Plus de 40 000 personnes avaient assisté à chacun des matchs de l'équipe canadienne masculine en novembre à Edmonton, en Alberta. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

L'équipe canadienne a disputé ses deux plus récents matchs à Edmonton, en Alberta. Elle a remporté chacun d'entre eux, soit 1-0 contre le Costa Rica le 12 novembre et 2-1 contre le Mexique le 16 novembre. Plus de 40 000 personnes ont assisté à chacun de ses matchs au stade du Commonwealth.

Le Tim Hortons Field est le domicile des Tiger-Cats ( LCFLigue canadienne de football ) et du Forge FC ( CPLPremière ligue canadienne de soccer ). Le stade compte environ 24 000 places, mais la capacité peut être augmentée pour accueillir 40 000 personnes lors de grands événements.

Nous avons hâte de voir la vague rouge déferler sur le Tim Hortons Field en janvier pour le match de qualification de l’équipe nationale masculine pour la Coupe du Monde de la FIFA, comme nous l’avons vu depuis le début de cette ronde finale où nos partisans ont continuellement poussé l’équipe nationale masculine vers de nouveaux sommets.

Une fois cette prochaine série de matchs complétée, le Canada n'aura plus qu'à disputer trois autres duels en mars, contre le Costa Rica, la Jamaïque et le Panama pour compléter son calendrier de la ronde finale de qualification de la CONCACAF.

Au terme de ses 14 matchs de qualification, le Canada devra compter parmi les trois équipes en tête du classement de la CONCACAF pour accéder directement à la Coupe du Monde.

Si l'équipe nationale termine quatrième, elle disputera un barrage intercontinental aller-retour de deux matchs pour la dernière place de qualifications accessible pour aller au Qatar. Tout autre résultat ne permettra pas à l'équipe nationale d'aller au Qatar.