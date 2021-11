Une équipe de Rimouski améliore l’efficacité du déneigement dans l’Est-du-Québec

De la neige est attendue dans les prochains jours dans l'Est-du-Québec et les équipes chargées d'assurer le déneigement et la sécurité routière s'y préparent. Au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, les équipes du ministère des Transports peuvent compter sur l'appui d'un centre de coordination en viabilité hivernale, basé à Rimouski, qui facilite les opérations de déneigement depuis quatre ans maintenant.