Bryan Lizotte remplacera Claude Bouchard chez les Saguenéens

Ce dernier avait été l’entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst au début de la saison 2018-2019, avant de quitter en novembre pour des raisons familiales. Il avait auparavant été adjoint durant trois saisons, remportant même la coupe Memorial en 2018.

Il avait fait un retour la saison dernière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) à titre d’adjoint avec les Voltigeurs de Drummondville, en cours de calendrier.

Son embauche a été confirmée jeudi après-midi.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur Bryan Lizotte pour remplacer Claude. Bryan est un entraîneur qui a de l’expérience dans le circuit et pourra apporter son expertise aux joueurs et à notre personnel hockey , a fait savoir par voie de communiqué le directeur général et entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

Claude Bouchard a été élu comme conseiller dans le district 2 lors de l’élection du 7 novembre. Il avait d’abord convenu qu’il serait avec le club junior jusqu’aux Fêtes, le temps de pouvoir lui trouver un successeur. Il commencera donc son travail de conseiller à temps plein à partir de lundi.

Claude a rendu de précieux services à l’équipe et je tiens à lui souhaiter de s’accomplir dans son nouveau défi qu’il a choisi , a commenté aussi Yanick Jean.

Les Saguenéens accueilleront les Cataractes vendredi à 19 h 30, puis se rendront en Mauricie pour le match retour dimanche à 15 h. Le club chicoutimien connaît un début de saison intéressant pour une équipe en reconstruction avec une récolte de 23 points en 21 matchs. L’équipe occupe le 5e rang de l’Association Est.