Ces Vancouvérois qui adoptent une bouche d’égout

Chaque automne, les employés de la Ville de Vancouver nettoient les bouches d'égout qui sont tout près ou sous de gros arbres pour éviter le refoulement des eaux.

Vancouver compte plus de 45 000 bouches d'égout et malgré les efforts des employés municipaux, la Ville reçoit, chaque année, plus de 1200 appels de citoyens rapportant des zones inondées à cause de bouches d'égout bouchées.

Les feuilles mortes qui obstruent une bouche d'égout peuvent causer des débordements et des inondations. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

C’est pourquoi elle a créé, en 2017, le programme Adopt a catch basin (adoptez une bouche d'égout), qui s'inspire de ceux qui existent à Oakland et San Francisco, aux États-Unis.

En adoptant une bouche d'égout, les résidents sont responsables de la nettoyer, et de s'assurer qu’il n’y a pas de débris ou de feuilles mortes qui empêchent l’eau de bien s'écouler.

Faire oeuvre utile

Près de 4400 bouches d'égout ont été adoptées depuis le début du programme.

Au cours des trois dernières années, la famille de Myriam Dumont en a adopté trois. Elles les ont nommées Kitty Catch, Sir Drains A Lot et Peregrine Falcon. Pour elle, c’est une façon de faire participer ses enfants et de redonner à la communauté.

C’est très facile [de s’en occuper ]. C’est seulement pendant deux mois, à l’automne, que l’on doit enlever les feuilles pour ne pas que ça bloque les puisards. Les enfants sortent une ou deux fois par semaine pour enlever les feuilles et ils peuvent faire ça tout seuls , ajoute-t-elle.

Depuis 2018, Sofia De La Perra et sa mère, Myriam Dumont, ont adopté trois bouches d'égout dans le quartier Sunrise-Hastings, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Ce petit geste permet de protéger les écosystèmes en ramassant des déchets et des débris qui, autrement, se retrouveraient sur les plages et dans les réseaux fluviaux qui offrent des habitats à différents animaux, comme le saumon.

Nettoyer les bouches d'égout prévient les coûts élevés de dommages matériels causés par les inondations, tout en gardant les rues sécuritaires pour les piétons et les conducteurs.

Une carte interactive  (Nouvelle fenêtre) faite par la Ville de Vancouver permet de voir quelles bouches d'égout sont adoptées ainsi que le nom que les adoptants leur ont donné, et ce ne sont pas les jeux de mots qui manquent : Do You Beleaf In Magic?, Luigi of the Mushroom Kingdom, Grover, Dancer, Leaf Garrett.

L’idée a fait du chemin. Les villes de Coquitlam, de Maple Ridge et de Chilliwack ont, elles aussi, lancé un programme pour adopter une bouche d'égout. À vos râteaux, citoyens!