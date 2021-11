Une première femme noire présidera le conseil municipal de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a proposé jeudi que Martine Musau Muele, conseillère du district de Villeray dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, devienne la nouvelle présidente du conseil municipal.

Les membres du conseil doivent encore approuver cette nomination, lundi, mais il ne s'agira vraisemblablement que d'une formalité, l'opposition officielle ayant déjà indiqué qu'elle se prononcerait pour.

Martine Musau Muele est une nouvelle venue en politique, elle qui a été élue avec Projet Montréal le 7 novembre dernier, remportant près de 69 % des voix. Elle deviendra la première femme noire à occuper la fonction de présidente du conseil municipal.

Avocate, Mme Muele a notamment été greffière pour la Ville de Kirkland, dans l'Ouest-de-l'Île, et pour celle d'Amqui, en Gaspésie. Elle a aussi travaillé pour le comité international de la Croix-Rouge et servi huit ans dans les Forces armées canadiennes.

« Je vous dirais que les Forces m'ont amené plusieurs forces – excusez la redondance –, dont celle du leadership; de savoir servir, surtout; [et] de comprendre que dans une équipe, on est jamais plus fort que le lien le pus faible. »