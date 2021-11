95 nouveaux cas de COVID-19 jeudi au Nouveau-Brunswick

Le nombre de cas de COVID-19 repart à la hausse au Nouveau-Brunswick depuis quelques jours. Il y a maintenant 743 cas actifs dans la province. Il s'agit du bilan le plus important depuis plus d’un mois.

Le nombre de cas actifs continue d’augmenter lentement, en particulier dans le sud du Nouveau-Brunswick et dans la région de Miramichi , a déclaré la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Nouveaux cas par région Région de Moncton : 28

Région de Saint-Jean : 25

Région de Fredericton : 20

Région d’Edmundston : 0

Région de Campbellton : 1

Région de Bathurst : 1

Région de Miramichi : 20

Plus de 50 % des cas signalés aujourd’hui sont des contacts de cas déjà confirmés, a dit la Dre Russell. Il y a encore beaucoup de nouveaux cas, et je ne répéterai jamais assez à quel point il est important que les gens respectent les directives de la santé publique et qu’ils restent à la maison lorsqu’ils ne se sentent pas bien.

Des restrictions pour les Fêtes?

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne rejette pas l'idée d'imposer des restrictions supplémentaires à l'approche des Fêtes.

Nous avons le pouvoir de limiter la propagation de la COVID19 et il est très inquiétant de constater que le nombre de cas augmente, alors nous pouvons très bien être forcés d’aller dans cette direction , affirme la ministre de la Santé Dorothy Sephard.

Dorothy Shephard ajoute que si le nombre de personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 augmente de façon insoutenable pour le système de santé, le gouvernement n'aura d'autres choix que d'imposer de nouvelles restrictions.

Je suis inquiète, car les [nouveaux cas] augmentent dans la plupart des régions parce qu'il y a trop de contacts et un manque d'effort. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas faire d'efforts, mais parce que les gens sont fatigués , ajoute Dorothy Shephard.

8300 rendez-vous pour la vaccination des enfants

Plus de 8300 rendez-vous ont été fixés pour des enfants âgés de 5 à 11 ans, afin qu’ils reçoivent leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Afin de répondre à la demande pour les rendez-vous de vaccination pour les enfants, des cliniques supplémentaires ont été ajoutées dans la zone 1 (région de Moncton) et dans la zone 3 (région de Fredericton). Des cliniques seront ajoutées dans d’autres régions, au besoin.

Plus de 130 pharmacies participeront également à la vaccination des enfants contre la COVID-19. Elles commenceront à recevoir des doses du vaccin au début du mois de décembre. Des renseignements sur la façon de prendre un rendez-vous seront disponibles bientôt, précise le gouvernement.