Les travailleurs de Cargill rejettent l’offre de contrat de leur employeur

Au début du mois, la section locale 401 du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce a envoyé un préavis de grève à Cargill.

Si les travailleurs et l’entreprise ne parviennent pas à une entente, une grève pourrait être déclenchée le 6 décembre, ce qui inquiète, entre autres, les éleveurs de bétail des Prairies.

Selon le syndicat, les travailleurs de l’usine ont noté des problèmes de santé et de sécurité liés à la COVID-19. Ils demandent également de meilleurs avantages sociaux, des augmentations de salaire et la possibilité d’accéder à de meilleurs postes plus rapidement dans l’entreprise.

L’année dernière, l’usine a été frappée par une importante éclosion de COVID-19 durant laquelle 950 travailleurs ont été contaminés par le virus et trois ont perdu la vie. Une autre éclosion, en 2021, a engendré des dizaines de cas.

Les travailleurs de Cargill ont fait savoir à leur employeur, à travers un vote écrasant, qu’ils comptent et qu’ils méritent davantage , a déclaré le président de la section locale 401 du syndicat des Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, Thomas Hesse.

Nous communiquerons le résultat à Cargill et leur demanderons de retourner à la table des négociations pour répondre à nos membres , ajoute-t-il.

Le syndicat précise que, bien que ses membres ont exprimé leur colère, ils demeurent prêts à s'entendre avec leur employeur.

Réponse de Cargill

De son côté, le porte-parole de Cargill, Daniel Sullivan, affirme que l’entreprise a bon espoir d’arriver à une entente avant le 6 décembre.

Nous sommes prêts à continuer de les rencontrer pour éviter toute interruption de travail, ce qui n’est dans l’intérêt de personne dans cette période déjà difficile , déclare-t-il dans un courriel.

Alors que nous poursuivons le processus de négociation, nous nous efforçons de répondre aux commandes [...] tout en continuant de faire fonctionner les marchés pour les agriculteurs et éleveurs de bétail , explique-t-il.