Un timbre à l’effigie de Margaret Atwood dévoilé par Postes Canada

Le timbre en question présente un portrait de Margaret Atwood par le célèbre photographe Ruven Afanador. On peut y lire un vers tiré de son poème Spelling : A word after a word after a word is power (traduit comme : Un mot après un mot après un mot, c’est le pouvoir ).

Je suis très honorée d’être sur ce timbre a déclaré Mme Atwood, lors d’un discours parsemé d’humour.

« J’ai reçu des objections de la part d’amis, qui affirment que je devrais être morte avant d’être mise sur un timbre. Même si je leur réponds "Comment savez-vous que je ne le suis pas?", c’est très agréable d’être encore là pour profiter de cette expérience. » — Une citation de Margaret Atwood

D’autres invités ont pris la parole pour souligner le parcours de l’écrivaine. Parmi eux, la cinéaste Sarah Polley, qui a adapté le roman Alias Grace de Margaret Atwood en mini-série télévisée, ainsi qu’une militante et amie de longue date, Ceta Ramkhalawansingh.

Le timbre sur lequel figure Mme Atwood est en vente en ligne et dans les comptoirs postaux partout au pays.

D'autres Canadiens célèbres ont récemment été ajoutés à la collection de timbres de Postes Canada, notamment l'auteure-compositrice-interprète autochtone Buffy Sainte-Marie et l’acteur Christopher Plummer.

Près de 60 ans de carrière et 50 ouvrages à son actif

Aujourd’hui on souligne la contribution de Mme Atwood à la littérature canadienne , a déclaré Valérie Chartrand, porte-parole de Postes Canada, avant d'ajouter que la société a travaillé sur le timbre pendant près de deux ans avant que celui-ci ne soit dévoilé.

« C’est une auteure, un poète, une romancière qui est extrêmement respectée et qui a remporté de nombreux prix. » — Une citation de Valérie Chartrand

Avec soixante ans de carrière et plus de 50 ouvrages à son actif, Margaret Atwood est considérée comme l’une des écrivaines les plus prolifiques du Canada.

Mme Atwood a commencé sa carrière d’écrivaine dans les années 1960. Elle a écrit des nouvelles, des poèmes et de nombreux romans à succès, dont La servante écarlate (The Handmaid's Tale), Captive (Alias Grace) et La femme comestible (The Edible Woman).

Elle a également reçu de nombreux prix, dont le Booker Prize à deux reprises, en 2000 pour Le tueur aveugle (The Blind Assassin) et en 2019 pour Les testaments (The Testaments). Elle a également remporté le prix Giller en 1996 pour Captive (Alias Grace).