Un déficit moins élevé que prévu, 5 milliards $ de nouvelles dépenses cette année

Cet argent n’ira pas dans le compte en banque pour y rester, puisque 5,2 milliards de dollars de nouvelles dépenses s’ajoutent cette année pour faire face à l’inflation et à la pénurie de main-d'œuvre, et relever le réseau de la santé.

Au total sur 5 ans, Québec débloque près de 13 milliards de dollars supplémentaires, mais un déficit structurel de 4 milliards s’est installé à l’horizon. Le retour à l’équilibre budgétaire n’est encore prévu que dans sept ans, plutôt que cinq comme le prévoit la Loi sur l’équilibre budgétaire. L’Assemblée nationale devra modifier la législation. Le ratio de dette brute par rapport au produit intérieur brut (PIB) s’établira finalement à 44,3 % d’ici le 31 mars, près 5 points de pourcentage de moins que prévu.

Ce revirement de situation s’explique par une croissance économique exceptionnelle de 6,5 % en 2021, suivant le choc de la pandémie l’année dernière. Le Québec aura fait mieux que le Canada, les États-Unis et la moyenne mondiale. En 2022, le PIB devrait progresser plus lentement à 3,3 % selon le ministère des Finances, ce qui est supérieur à ce qu’envisagent la Banque Nationale et Desjardins.

Le ministère note tout de même que l’évolution de la pandémie demeure un risque pour les perspectives économiques , en plus de la rareté de main-d'œuvre, des problèmes d’approvisionnement et de la montée des prix qui pourraient exercer des pressions inflationnistes et ralentir la croissance . L’inflation pourrait atteindre près 4 % en 2021-2022.

Pour aider les Québécois à faire face au coût de la vie, Québec dépensera 946 millions de dollars d’ici mars pour entre autres donner un chèque de 275 dollars pour les personnes vivant seules et de 400 dollars pour les couples dans une situation de faible ou de moyen revenu. 3,3 millions de personnes en bénéficieront. D’autres mesures pour soutenir les aînés et les ménages dans l’accès au logement sont aussi budgétées.

444 millions de dollars viendront en plus s’ajouter pour notamment bonifier le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants destiné aux parents dont un enfant fréquente un service de garde non subventionné.

Des milliards pour contrer la pénurie de main-d'œuvre

La pénurie de main-d'œuvre ne cesse de s’accroître au Québec et le vieillissement de la population fait craindre le pire. Statistique Canada comptabilise désormais 279 000 postes vacants dans la province.

D’ici cinq ans, le gouvernement Legault souhaite former, requalifier et attirer près de 170 000 travailleurs dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, des services de garde éducatifs à l’enfance, de la construction et du génie et des technologies de l’information.

Près de 3 milliards de dollars seront investis pendant cette période. Une part importante des investissements prendra la forme de bourses incitatives pour les étudiants inscrits dans ces secteurs; elles seront octroyées après chaque session complétée à temps plein.

Québec aspire en plus à stimuler la croissance économique et à combler l’écart de richesse avec l’Ontario d’ici 15 ans – il est passé à 12,9 % en 2021. Pour ce faire, plus de 400 millions de dollars seront injectés d’ici 2025-2026 pour accélérer la croissance de la productivité des entreprises : financement de projets d’investissement, déploiement des premières zones d’innovation, soutien à des projets innovants et branchement de tous les Québécois à Internet haute vitesse.

Relever le réseau de la santé

Le système québécois de la santé se remet péniblement de la pandémie. Sur 4,4 milliards de dollars prévus dans les prochaines années, 3,6 milliards de plus seront dépensés cette année pour améliorer les conditions des travailleurs avec des primes pouvant atteindre 18 000 $. Cette mesure visant également à attirer du personnel au sein du réseau avait déjà fait l'objet d’une annonce en septembre.

Les 800 millions de dollars restant seront destinés à un plan pour réduire la liste d’attente en chirurgie et rattraper le retard lié à la pandémie.