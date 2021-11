Visites dans les CHSLD : Dubé refuse de dire s’il a tous les rapports en main

La question lui a été posée à trois reprises, jeudi, par le député libéral Marc Tanguay. Le ministre s'est levé trois fois pour demander que l'on respecte le processus d'enquête de la coroner.

Toute la semaine à l'Assemblée nationale, l'opposition a maintenu la pression sur le gouvernement Legault afin qu'il s'explique sur sa gestion de la crise dans les CHSLD, laquelle a fait 4000 morts en quatre mois.

Jeudi, M. Tanguay a voulu savoir si le ministre avait en sa possession toutes les grilles d'inspection qui ont été remplies manuellement par les employés effectuant les visites de vigie. Il a plaidé que les informations contenues dans ces grilles étaient « névralgiques », car elles expliquaient les conditions d'hébergement des aînés lors de la crise.

Il est [...] inacceptable que le ministre ne daigne pas répondre à une question simple : les grilles de visites remplies manuellement au plus fort de la crise sont-elles disponibles, oui ou non, dans leur entièreté? Il noie le poisson et [...] ne fait qu'ajouter une couche d'opacité dans une recherche de vérité que l'on veut pour tous les Québécois et pour les familles endeuillées , a déploré en entrevue M. Tanguay.

Les visites de vigie dans les CHSLD n'ont commencé que le 14 avril 2020, après la découverte de la tragédie au CHSLD Herron.

La sous-ministre adjointe Natalie Rosebush a déclaré le 16 novembre dernier devant la coroner Géhane Kamel qu'il n'y avait pas de consigne, à l'époque, demandant de conserver ce qui était rempli par les inspecteurs.

La haute fonctionnaire a expliqué que les inspecteurs consignaient des informations dans un fichier qui écrasait les constats notés lors de visites précédentes.

Aucun rapport n'a été détruit, a plutôt affirmé le premier ministre François Legault cette semaine à l'Assemblée nationale. Des copies de secours permettraient l'accès aux données écrasées . La coroner a depuis convoqué de nouveau Mme Rosebush et elle l'entendra la semaine prochaine.

La ministre responsable des Aînés durant la pandémie, Marguerite Blais, est en arrêt de travail et ne répondra pas aux questions de la coroner. Le bureau de Mme Blais ignore quand celle-ci sera de retour.