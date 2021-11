L’Alberta a fortement contribué à l’augmentation des homicides au Canada

Avec 39 homicides de plus qu’en 2019, l’Alberta est la province qui recense la plus forte hausse du nombre d'homicides en 2020, selon Statistique Canada. La Nouvelle-Écosse suit l'Alberta, principalement en raison de la tuerie de Portapique qui a fait 22 victimes.

Au total, le nombre d’homicides a bondi de 56 au Canada. La hausse marquée en Alberta et en Nouvelle-Écosse a été partiellement compensée par une diminution dans les autres provinces atlantiques et en Ontario.

Les différents services de police albertains ont rapporté 139 homicides en 2020 contre 100 en 2019, principalement dans les régions métropolitaines de recensement de Calgary et d’Edmonton.

À l’échelle du pays, le nombre d’homicides a augmenté dans 20 des 36 régions métropolitaines de recensement.

Selon Statistique Canada, la pandémie de COVID-19 a entraîné des changements sociétaux et économiques majeurs qui ont eu une incidence sur les tendances de la criminalité partout au Canada.

Le confinement a joué un rôle dans cette augmentation, croit de son côté Temitope Oriola, professeur adjoint au département de sociologie à l’Université de l’Alberta.

La plupart des victimes d’homicide connaissent leur meurtrier, rappelle-t-il. Seulement 18 % des victimes ont été tuées par des inconnus. Ça veut dire qu’on n'a pas de fusillades au hasard, mais ça veut aussi dire qu’on a beaucoup de gens qui meurent aux mains de membres de leur famille ou encore de leur conjoint ou ancien conjoint.

Les pertes d’emplois du début de la pandémie pourraient aussi avoir contribué à pousser certaines personnes à se tourner vers la violence, selon lui, en particulier en Alberta. L'Alberta est connue pour son marché de l'emploi dynamique, les gens s'attendent à trouver des opportunités et de la mobilité sociale ici.

Il croit cependant qu'il faudrait davantage de recherches pour vraiment comprendre les causes de la hausse en Alberta.

Moins de crimes graves

Le tableau n’est cependant pas entièrement sombre, puisque l’Indice de gravité de la criminalité, qui permet de mesurer la quantité et la gravité des crimes déclarés par la police au Canada, a reculé de 8 %.

En 2020, les homicides représentaient moins de 0,2 % de tous les crimes violents au Canada.

La violence par armes à feu augmente

Pour la deuxième année d'affilée, le nombre d’homicides commis à l’aide d’une arme à feu a augmenté au Canada. On en a recensé 277 en 2020, 15 de plus que l’année précédente. Cette hausse s’explique cependant en grande partie par l’attaque de Portapique, pendant laquelle un homme armé a terrorisé toute une région et abattu 22 personnes avant d’être tué dans un échange de coups de feu avec la police.

L’Alberta a elle aussi connu une hausse importante du nombre d’homicides par armes à feu. La plupart des autres provinces ont cependant connu une diminution pendant la même période.

Le nombre d’homicides attribuables à des gangs a cependant diminué de 10 % entre de 2019 à 2020. Au Canada, environ 8 homicides attribuables à des gangs sur 10 ont été commis au moyen d'une arme à feu et, parmi ceux-ci, 81 % ont été perpétrés à l'aide d'une arme de poing, peut-on lire dans la mise à jour publiée par Statistiques Canada.

Avec les informations de Colleen Underwood