Climat : « d’échec en échec », dit le commissaire à l’environnement du Canada

« Trente ans d’engagements pris par le gouvernement fédéral pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont abouti à une hausse des émissions de plus de 20 % depuis 1990 », déplore le commissaire à l’environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco, dans un rapport destiné aux parlementaires, publié jeudi.

Les engagements, stratégies et plans d’action de réduction des émissions du Canada qui se sont succédé n’ont donné aucun résultat. […] Le Canada n’a pas réussi à faire en sorte que ses engagements aboutissent à des réductions nettes et véritables de ses émissions , poursuit M. DeMarco dans le document, qu’il a commenté jeudi après-midi en conférence de presse.

« Ce n’est pas une grande épopée des plus brillants exploits, c’est aller d’échec en échec. » — Une citation de Le commissaire à l’environnement du Canada

Le commissaire à l’environnement s’est dit cependant optimiste pour la suite des choses jeudi, au regard des nouvelles propositions environnementales des pouvoirs publics, et pense que nous avons du temps pour faire des progrès et améliorer nos résultats .

Il insiste toutefois sur l’importance de se concentrer sur les objectifs à atteindre et de laisser de côté les promesses et les plans qui ne mènent à rien, pour éviter que l’inaction gouvernementale n’empire la gravité de la situation.

M. DeMarco souligne que seulement cette semaine, trois provinces canadiennes ont été aux prises avec des événements problématiques liés au climat : la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Canada doit donc tout mettre en œuvre pour parvenir aux nouvelles cibles de réductions de gaz à effet de serre que le pays s’est fixé, dit-il, soit une réduction des émissions de 40 % à 45 %, par rapport au niveau de 2005 d’ici 2030, et la carboneutralité d’ici 2050.

Les ministres de l’Environnement et des Ressources naturelles, Steven Guilbeault et Jonathan Wilkinson, qui ont rapidement réagi à la publication du rapport par un communiqué, retiennent pour leur part du document que l’analyse rétrospective du commissaire […] brosse un tableau saisissant du travail colossal accompli par le gouvernement du Canada en 2016 pour ralentir, arrêter et inverser cette tendance à la hausse des émissions .

Nous sommes convaincus d’avoir jeté les bases, notamment en mettant en place l’un des programmes de tarification de la pollution et de remise les plus rigoureux au monde, pour que la lutte contre les changements climatiques menée par le Canada passe à un niveau supérieur , avancent-ils.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a engagé plus de 100 milliards de dollars pour lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement , font-ils aussi valoir, ajoutant que le travail n’est pas terminé .

Déçu du fonds de réduction des émissions

Dans la catégorie des programmes qu’il qualifie de décevant, de la conception à la mise en œuvre , le commissaire à l’environnement s’est par exemple penché sur le Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Lancé en pleine pandémie afin de soutenir les travailleurs du secteur pétrolier tout en réduisant les émissions de GES, le programme en question avait été doté d’une enveloppe de 675 millions qui visait à subventionner les initiatives vertes de l’industrie pétrolière et gazière.

Mais le commissaire conclut dans son rapport que le programme a été mal conçu par Ressources naturelles Canada, notamment parce qu’il a accordé une aide financière à des entreprises sans considérer leurs émissions nettes de gaz à effet de serre.

Par exemple, certaines sociétés avaient indiqué dans leur demande qu’elles augmenteraient leurs niveaux de production , explique le commissaire, ce qui va à l’encontre de la réduction de GES recherchée par le gouvernement.

M. DeMarco affirme également avoir été surpris de constater que Ressources naturelles Canada n’avait pas fait le suivi nécessaire pour évaluer la réduction des émissions de GES des entreprises ayant participé au programme.

On ne peut pas voir de fonds qui n’est pas rigoureux dans son évaluation et qui n’est pas rigoureux pour atteindre les cibles de réduction nette , dit-il.

En fait, le commissaire considère tout simplement le fonds de réductions des émissions comme une subvention aux combustibles fossiles, du moins pour les parties non remboursables et leur financement sans intérêt .

Sur son site, Ressources naturelles Canada affirme pour sa part que les derniers résultats du programme sont encourageants et dit s’attendre à une réduction des émissions de l’ordre de 4,6 mégatonnes de GES 12 mois après la réalisation de quelque 80 projets totalisant 134 millions en soutien financier.

Le pétrole en question

On peut lire dans le rapport que c’est la production pétrolière et gazière canadienne qui reste l’un des principaux obstacles à l’atteinte des cibles climatiques du pays.

L’industrie pétrolière, toujours en pleine expansion, note M. DeMarco, est en fait le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du pays, avec 26 % du total des émissions canadiennes en 2019, soit 5 mégatonnes de plus que le secteur des transports.

« Le Canada a déjà été un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. Toutefois, après une série d’occasions ratées, il est désormais le pays avec la pire performance de toutes les nations du G7 depuis l’adoption de l’historique Accord de Paris sur les changements climatiques en 2015. » — Une citation de Le commissaire à l’environnement du Canada dans son rapport

Représentant 5,3 % du produit intérieur brut canadien cette année-là, 7,8 % si l’on tient compte de ses contributions indirectes, l’industrie équivalait également à 23 % des exportations canadiennes et contribuait à l’emploi direct de 176 500 personnes, alors que 422 500 personnes occupaient un emploi lié à l’industrie de façon indirecte.

L’importance du secteur pour l’économie canadienne est donc indéniable et explique pourquoi des politiques climatiques gouvernementales réellement ambitieuses pour le rendre moins polluant se heurtent à la résistance de divers intérêts industriels puissants et aux inquiétudes liées aux pertes économiques que pourraient subir le pays si elles étaient mises en œuvre, juge M. DeMarco.

Le gouvernement fédéral traite notamment de façon évasive ses données concernant les subventions accordées à la production des combustibles fossiles, indique le document.

Nos rapports de 2017 et de 2019 ont révélé que les évaluations canadiennes réalisées pour recenser les subventions fiscales inefficaces aux combustibles fossiles n’étaient pas exhaustives et que le ministère [des Finances] n’avait pas clairement défini ce qui constituait une mesure fiscale inefficace , peut-on y lire.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a promis pendant la dernière campagne électorale de devancer de 2025 à 2023 son engagement au G20 d’éliminer les subventions à l’industrie des combustibles fossiles .