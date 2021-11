COVID-19 : prolongement des mesures sanitaires jusqu’au 31 janvier en Saskatchewan

Ainsi, le port du masque demeure obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs, y compris les écoles.

Des preuves de vaccination ou des tests négatifs sont maintenus pour que le public ait accès à une liste d’établissements, d’entreprises et d’événements.

Les municipalités, les entreprises, les lieux de travail et les organisateurs d’événements peuvent également exiger une preuve de vaccination ou un résultat de test de dépistage négatif au-delà des endroits décrits dans le décret de santé publique.

Quiconque ayant besoin d’un résultat de test de dépistage négatif à la COVID-19 doit obtenir ses résultats auprès d’un fournisseur privé offrant ce service.

Le laboratoire fournira un certificat de test vérifié et négatif, incluant le nom, la date de naissance, le type de test, la date et l’heure du prélèvement de l’échantillon et le résultat du test. Il sera signé par l’opérateur du test.

Les tests individuels, effectués à la maison, ne doivent être utilisés qu’à titre d’outil de dépistage asymptomatique et ne peuvent être acceptés comme preuve d’un test de dépistage négatif à la COVID-19 .

Les mesures de santé publique seront réévaluées à la fin du mois de janvier.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab a déclaré publiquement que des restrictions devraient être en place jusqu’en mars afin d’éviter une hausse marquée du nombre de nouveaux cas de COVID-19 .

Mercredi, le chef de l’opposition, Ryan Meili, a demandé au premier ministre Scott Moe de rendre publiques les recommandations du Dr Shahab concernant les restrictions.

Le Dr Shahab a déclaré qu’il incombait à la province de publier les recommandations.

Scott Moe a déclaré que les conseils de Shahab étaient déjà rendus publics sous forme d’ordonnances et de recommandations en matière de santé publique.