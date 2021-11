Violences faites aux femmes : une série d’événements lancée dans la capitale nationale

Les participants se sont réunis devant le banc érigé en mémoire de cette jeune femme dont le meurtre demeure non résolu, plus de 10 ans plus tard.

En cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, des résidents de la région ont répondu présents au rendez-vous donné par le Comité régional de la Marche mondiale des femmes de l’Outaouais (CRMMFO) et l’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (AGIR) de l’Outaouais.

Karina Machado, intervenante en sensibilisation à la maison d’aide et d’hébergement L’Autre chez soi, située dans le quartier Aylmer, souligne, en entrevue, que le niveau de dangerosité dans lequel se retrouvent des femmes victimes de violence a augmenté dernièrement, selon ses observations.

Ce qu’on remarque surtout, c’est qu’il y a des dangers imminents pour les femmes qui sont de plus en plus présents. Les femmes qui téléphonent [...] craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants , résume-t-elle.

Depuis le début de l’année, 17 féminicides ont été répertoriés au Québec, soit bien plus que la moyenne annuelle.

Karina Machado rappelle que l’agression physique n’est pas la seule forme de violence dont les femmes sont victimes. Nous parlons aussi de violence psychologique - tout ce qui est manipulation et menaces - , de violence verbale, sexuelle, économique, culturelle, spirituelle, [...] [et de] cyberviolence , énumère-t-elle.

En Outaouais, les événements de mobilisation et de sensibilisation s’échelonnent sur 12 jours, soit jusqu’à la date du 6 décembre, commémorant la tuerie de Polytechnique.

L’Autre chez soi publiera notamment sur les réseaux sociaux des témoignages de survivantes à diverses formes de violence durant toute cette période. Ce sont les meilleures pour parler de leur expérience personnelle. On espère [ainsi] [...] aller chercher les femmes qui sont peut-être encore prises dans ce cercle vicieux , explique Mme Machado.

Jusqu'au 10 décembre en Ontario

Du côté ontarien, les organismes proposent plusieurs activités jusqu’au 10 décembre.

En Ontario, cette année, la journée [du 25 novembre] a une particularité peut-être plus significative parce que, malheureusement, on note un nombre beaucoup plus élevé, depuis janvier 2021, de féminicides. [...] La majorité de ces meurtres ont été commis par le conjoint, l’ex-conjoint ou par un membre de la famille de la femme en question , expose Maïra Martin, directrice de l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes.

Elle affirme que 48 féminicides sont survenus entre janvier et octobre derniers.

Son organisation proposera, les 7 et 8 décembre, des ateliers permettant d’en apprendre plus sur les différentes formes de violence faites aux femmes au cours d’un forum virtuel.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault