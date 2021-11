CPE : au tour du personnel de la CSN de voter sur une grève illimitée

Leurs représentants syndicaux estiment que l’octroi d’un tel mandat donnerait plus de poids au comité qui négocie le renouvellement de leur convention collective avec le gouvernement Legault.

Le vote se déroule tout au long de la journée à la grandeur du Québec. Les résultats de la consultation seront dévoilés vendredi lors d’une conférence de presse dont l’heure et le lieu n’ont pas encore été annoncés.

Mercredi, les 3200 membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec ( FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec - CSQCentrale des syndicats du Québec ) ont voté à 91,2 % en faveur d'un mandat de grève générale illimitée.

Hausses différenciées

À l’instar de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec , les syndicats de CPECentre de la petite enfance affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux et à la Fédération de la santé et des services sociaux ( FSSSFédération de la santé et des services sociaux – CSNConfédération des syndicats nationaux ) jugent insuffisantes les offres déposées par le gouvernement.

Ils lui reprochent notamment d’être prêt à consentir des augmentations de salaire substantielles uniquement aux éducatrices spécialisées. Québec propose à ces dernières des hausses de salaire supérieures à 20 % sur trois ans.

De son côté, le personnel de soutien responsable de l’administration, de l’alimentation et de l’entretien devrait se contenter d’un rehaussement n’excédant pas 9,3 % sur trois ans.

Le vote des syndiquées affiliées à la CSNConfédération des syndicats nationaux coïncide avec la fin du mandat de 10 jours de grève qu’elles avaient approuvé au début de l’automne

Travailleuses crinquées

La présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de CPECentre de la petite enfance de Québec–Chaudière-Appalaches ( CSNConfédération des syndicats nationaux ), Mélanie Pelletier, croit que ses membres sont prêtes à intensifier leurs moyens de pression.

Je pense que les travailleuses veulent aller jusqu'au bout puis on le dit depuis le début, c'est la négociation de la dernière chance. Donc, oui, je pense que les membres sont crinquées, motivées puis vont la faire la bataille , a-t-elle lancé en entrevue à Radio-Canada.

Pendant ce temps, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, demeure ferme sur le principe d’accorder des hausses plus avantageuses aux éducatrices spécialisées.

On ne pourra pas offrir et on n'offrira pas des rehaussements à la même hauteur que ce qu’on a fait pour les éducatrices, les enseignants, les infirmières, parce que si on faisait ça pour l’ensemble des employés, on n’aurait pas été capables de faire ces efforts pour ces emplois-là. , a déclaré la ministre responsable de l’Administration gouvernementale jeudi matin.

Vers une loi spéciale?

Invitée à se prononcer sur le recours éventuel à une loi spéciale pour mettre un terme aux moyens de pression des travailleuses, Mme LeBel a indiqué que cela fait très certainement partie des outils qui sont disponibles .

Elle a toutefois précisé qu’elle souhaitait donner une chance à la négociation, jugeant qu’une entente avec les syndicats était toujours possible.

Quelques heures après l’obtention d’un mandat de grève générale illimitée, les représentants de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec étaient de retour à la table de négociation jeudi.

