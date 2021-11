Les déceptions et les attentes du patineur de vitesse Cédrick Brunet

Brunet avait déjà connu la déception de ne pas participer à la Coupe du monde en Pologne, après s’être fait confirmer sa place par Patinage de vitesse Canada (PVC). Son coéquipier Alex Boisvert-Lacroix avait été réintégré dans l’équipe par le Tribunal arbitral du sport, ce qui avait aussi annulé la participation de son jeune partenaire d’entraînement.

C’était une petite déception, c’est certain. Ça fait deux fois que je suis supposé partir et je me fais mettre ça dans la face un peu. Mais je dois voir la situation positivement, il ne faut pas que je focusse là-dessus , philosophe le jeune athlète de 20 ans, spécialiste du 500 m, qui s’entraîne à Québec.

Cédrick Brunet a accès au circuit de la Coupe du monde à 20 ans seulement. Photo : Gracieuseté de Bill Christ / Patinage de vitesse Canada

« C’était pas facile mentalement au début. J’ai eu de la misère à accepter le fait que je n’y allais pas. Mais, j’ai mis ça derrière moi. Je me concentre sur le moment présent. » — Une citation de Cédrick Brunet, patineur de vitesse

Le voyage annulé a permis à Brunet de se concentrer sur son entraînement et les deux prochaines compétitions qui arrivent rapidement. Il sera d’abord de la Coupe Canada à Québec, au début décembre, avant de s’envoler pour Calgary pour une étape de la Coupe du monde.

Je veux me concentrer à faire mon standard de 34,90 s imposé par PVCPatinage de vitesse Canada pour que si je me qualifie pour les Jeux olympiques. Je veux éviter un autre appel à la fédération , souligne Brunet.

Je me concentre plus sur la technique et à maintenir la force musculaire. On a eu des entraînements assez durs, mais en ce moment on déloade parce que les deux grosses compétitions s’en viennent , ajoute-t-il.

Laurent Dubreuil comme modèle

Cédrick Brunet regarde avec bonheur les récents exploits de son coéquipier Laurent Dubreuil depuis le début de la saison. Le Québécois a beaucoup de succès sur le circuit de la Coupe du monde. Il a notamment remporté une médaille d’argent en ouverture de la saison, en Pologne, avant de remporter une étape en Norvège.

Il est exceptionnel à voir aller! Je le côtoie presque tous les jours et je ne suis pas surpris qu’il performe de cette façon. Il s’applique tellement. Laurent se défonce chaque jour à l’entraînement, mais il sait aussi quand se reposer , raconte Brunet.

Gilmore Junior, à gauche, avec Laurent Dubreuil, au centre et Cédrick Brunet à droite, après l'épreuve du 500m aux championnats nationaux. Photo : Gracieuseté de Patinage de vitesse Canada

Le jeune homme admire l’engagement de son coéquipier, qui est aussi père d’une jeune fille de deux ans.

Le fait qu’il est si sérieux, qu’il deal avec ça, c’est fantastique et cool à voir aller. J’essaie d’apprendre de lui. Je vois sa chimie avec les entraîneurs, avec le préparateur physique et le physio notamment. Je vois tous les petits détails qui font que c’est un des meilleurs au monde , renchérit Brunet.

Après avoir goûté à l’extase d’une médaille de bronze aux championnats canadiens et la déception des grandes compétitions ratées cet automne, Cédrick Brunet voudrait aller plus loin dans les prochaines semaines.