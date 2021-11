La Ville de Regina vote en faveur d’un programme de compostage

Dès 2023, le programme doit fournir à chaque ménage un bac vert d'une capacité de 240 litres.

Selon les estimations de l'administration municipale, des coûts de 5,5 millions de dollars sont prévus pour l’achat de ces bacs verts. Ces coûts s'élèveront à 7,5 millions à partir de 2023. La Ville calcule en même temps qu'elle réalisera des économies de 1,5 million de dollars par année en faisant la cueillette des ordures aux deux semaines.

Trois modes sont à l'étude pour financer ce programme : l'utilisateur-payeur, le recours à l'impôt foncier, ou une combinaison des deux.

La Ville devra se prononcer sur une méthode de financement en 2022. Si l'approche de financement préconisée est celle de l'utilisateur-payeur, un ménage pourrait devoir payer entre 105 et 120 $ par année.

Mercredi, des conseillers ont préféré ne pas voter avant d’en savoir davantage sur le financement des coûts.

La conseillère du quartier 4, Lori Bresciani, était de ce nombre. Je ne peux pas soutenir le programme avant de savoir comment il sera financé , a-t-elle dit. Elle a rappelé qu'en dernière instance, le conseil était redevable à la population .

Pour le conseiller Bob Hawkins, le compostage est une façon efficace de répondre à la crise climatique, une réalité reconnue par tous.

Après la mise en place d'un projet pilote de compostage qui s'est déroulé sur une période d'un an, entre septembre 2020 et septembre 2021, le conseiller s'est dit convaincu que les Réginois appuieront un programme municipal pour l'ensemble des citoyens.

Ce programme réduira le méthane dans l'air, un gaz plus toxique que le CO2. Notre ville sera plus verte. La qualité de vie de nos résidents sera augmentée pour des années à venir , a déclaré le conseiller, qui estime que les informations fournies par l'administration municipale étaient suffisantes pour prendre une décision.

Les conséquences de ne pas approuver ce programme seront portées par nos enfants et nos petits-enfants, qui vivront de plus grandes inondations, qui connaîtront des étés plus chaud... qui vivront les changements climatiques.

En 2023, les bacs verts seront collectés chaque semaine entre avril et octobre et deux fois par mois entre novembre et mars. Les Réginois pourront utiliser des sacs compostables.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti