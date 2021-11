L’art et la moto réunis dans la vie d’Étienne Gélinas

Chaque année, plus de 500 participants, au volant d’une moto, d’un VTT ou d’un camion, se donnent rendez-vous au Rallye Dakar, consistant à parcourir 8 000 kilomètres en 14 jours dans le désert de l’Arabie saoudite. Il s’agit de l’un des rallyes les plus populaires au monde.

C’est cette année que ça se passe! , lance Étienne Géinas, d’entrée de jeu. Car l’an dernier, le Gatinois a presque dû faire une croix sur ce projet. Après s’être gravement blessé au dos, il n’arrivait plus à marcher.

J’étais alité et je n’avais même pas la garantie que j’allais pouvoir guérir de ça , raconte l’artiste visuel, dont la santé s’est rétablie. Ça m’a fait regretter certaines choses que je n’avais pas faites dans ma vie et que je voulais compléter, comme prendre part au Rallye Dakar.

« Ç’a été un moment difficile et je me suis accroché à ce rêve-là. Je me suis dit que si je réussissais à battre [cette blessure], je me paierais la traite et que je m’offrirais [le Rallye]. Je l’ai surmonté et je suis un gars de parole. »