COVID-19 : l’Ontario recense 748 cas et 4 morts de plus

Santé publique Ontario confirme 748 nouvelles infections, soit 5 % de plus que jeudi dernier.

Plus de 50 % des nouveaux cas touchent des individus qui n'étaient pas pleinement vaccinés, alors que les non vaccinés forment moins de 24 % de la population ontarienne, note la ministre de la Santé, Christine Elliott.

Il y 77 nouveaux cas à Toronto, 57 dans la région de Windsor-Essex, 55 dans la région de Simcoe Muskoka, 48 dans la région de Peel, 45 à Ottawa et 43 dans la région de York.

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 692, comparativement à 597 il y a une semaine.

Il y a 4 décès supplémentaires jeudi, portant le bilan à 9985 depuis le début de la pandémie.

Vaccination

La vaccination de masse des 5 à 11 ans contre la COVID-19 s'est amorcée jeudi matin en Ontario.

À l'heure actuelle, près de 89,1 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 86,1 %, deux doses.

Près de 12 600 doses de vaccin ont été administrées mercredi dans la province, principalement à des 12 ans et plus.

Cas dans les écoles

Il y a 154 infections supplémentaires en milieu scolaire, y compris 137 touchant des élèves.

À l'heure actuelle, 694 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 14,3 % des établissements élémentaires et secondaires de la province.

Seize écoles sont fermées en raison d'éclosions.

Le bilan des infections parmi les résidents des centres de soins de longue durée de la province est revu à la baisse (-1).

Hospitalisations

Il y a 257 hospitalisations, soit 32 de moins que la veille.

Nombre de patients aux soins intensifs : 137 (inchangé)

Nombre de patients sous respirateur : 87 (+3)

Il y a 599 nouvelles guérisons.

Le nombre de personnes présentement infectées est à la hausse, s'établissant à 5552 (+145).

Dépistage

Un peu plus de 33 900 tests de dépistage ont été effectués en Ontario au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 2,6 %.

Depuis le début de la pandémie, l'Ontario a recensé 614 270 cas de COVID-19.