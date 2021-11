Éric Dubé réélu préfet de Bonaventure

Le maire de Saint-Siméon, Denis Gauthier, a été choisi, également sans opposition, comme préfet suppléant.

Il remplace ainsi l'ex-maire de Paspébiac, Régent Bastien, qui n'a pas sollicité de nouveau mandat aux dernières élections municipales.

Éric Dubé s'est dit très heureux de conserver son siège de préfet.

M. Dubé y voit une marque de confiance de la part des autres élus parmi lesquels plusieurs nouveaux venus.

« Ce qui me tient à cœur c’est le développement de la région. Il n’y a aucune municipalité qui est capable de ne pas dépendre des autres. On fait partie d’un collectif. » — Une citation de Éric Dubé, préfet réélu de la MRC de Bonaventure

Téléphonie cellulaire

Le nouveau conseil de la MRC, où siègent cinq maires et huit mairesses, est paritaire pour la toute première fois de son histoire. Ces nouveaux élus ont déjà fait part de leurs préoccupations, indique le préfet, parmi lesquelles la téléphonie cellulaire est nettement ressortie comme un enjeu prioritaire.

Dans plusieurs municipalités comme Saint-Elzéar-de-Bonaventure, Saint-Alphonse-de-Caplan et Cascapédia-Saint-Jules, les résidents ont des difficultés ou ne parviennent pas du tout à capter le réseau cellulaire.

La nouvelle mairesse de Saint-Elzéar, Pâquerette Poirier, en a fait d’ailleurs son cheval de bataille.

La mairesse de Saint-Elzéar veut que sa communauté puisse capter le téléphone cellulaire. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

À peine élue, elle a déjà entrepris des démarches auprès de Telus pour que l'entreprise achète les deux tours de communication de Navigue.com qui cessera ses activités en 2022. Mme Poirier craint que les deux tours soient démantelées alors qu’elles pourraient être utilisées pour servir sa communauté.

Paquerette Poirier estime qu'il n'est pas normal que Saint-Elzéar ne dispose d'aucun signal en 2021.

Le préfet Éric Dubé souhaite que le gouvernement soutienne la région dans la recherche de solutions. On voudrait que ça commence par la Gaspésie, faites un projet pilote, peu importe. On va essayer d’amener des solutions avec nos fournisseurs de téléphonie cellulaire pour être capable d’aider les municipalités qui ont des zones noires, des zones non desservies.

Le gouvernement, souligne M. Dubé, se concentre actuellement sur le déploiement d’Internet. Mais il ne faudrait pas qu’il oublie la téléphonie. On comprend qu’aujourd’hui, ça fait partie de la réalité de tous les citoyens. Ça nous prend autant Internet que la téléphonie cellulaire.

C'est le maire de Saint-Siméon, Denis Gauthier, qui sera préfet suppléant de la MRC. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Le nouveau conseil des maires de Bonaventure compte aussi s'attaquer au cours de la prochaine année aux enjeux du logement et des places en garderie.

La mise en place de la collecte de compost dans la Baie-des-Chaleurs accuse des retards. C’est aussi un dossier, plus compliqué que prévu, auquel devront s’attaquer les élus.

Avec les informations de Roxanne Langlois