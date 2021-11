Entrée libre : de la poterie au ski de fond

ENTRÉE LIBRE / Avec les premiers flocons qui descendent sur Québec, une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Jammer avec les Beatles, 52 ans plus tard

La minisérie documentaire Get Back, de Peter Jackson, est disponible par le biais de la plateforme Disney+ Photo : Disney+

Juste quand on pensait tout savoir sur la séparation des Beatles, le cinéaste Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit) ébranle nos certitudes avec la minisérie documentaire Get Back.

Produits à l’aide de 130 heures de matériel audio et 60 heures de matériel vidéo inédites issues des enregistrements du film Let It Be, les trois épisodes montrent que les derniers mois du Fab Four n’étaient pas que chicane et confrontation. Les images, restaurées avec minutie, nous donnent pratiquement l’impression d’être montés à bord d’une machine à remonter le temps pour assister à la création de certains des airs les plus connus du XXe siècle.

The Beatles : Get Back, disponible sur Disney+, diffusions initiales les 25, 26 et 27 novembre

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Jean-François Blanchet

L’exposition Le dessert en premier

Toile de Marie-Josée Lépine faisant partie de l'exposition «Le dessert en premier», au centre de diffusion L'Établi, jusqu'au 2 décembre. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

L’artiste originaire de Stoneham, Marie-Josée Lépine, présentera sa cinquième exposition solo au centre de diffusion l’Établi à Québec du 25 novembre au 2 décembre. La peintre se laisse porter par le mouvement et la couleur, et utilise de nouveaux matériaux tels que des planches de bois d’une vieille cabane à sucre.

Afin d’ajouter une dimension immersive à ses nouvelles toiles, Marie-Josée Lépine a collaboré pour la première fois avec le bassiste de Québec, Olivier Amyot-Ladouceur, qui s’est prêté au jeu en s'inspirant des toiles de l’artiste pour créer de nouvelles compositions musicales. Les visiteurs peuvent donc apporter leurs écouteurs et se laisser guider par ce qu'ils voient et entendent.

Le vernissage du 25 novembre sera aussi l’occasion pour Olivier Amyot-Ladouceur de lancer son EP.

L’entrée est gratuite.

Alicia Rochevrier

6e Rendez-vous des artisans et artistes de Wendake

Les Rendez-vous des artisans et artistes de Wendake se tiendront du 26 au 28 novembre. Photo : Rendez-vous des artisans et artistes de Wendake

Lorsque vous dressez la liste des marchés de Noël et d’artisans à visiter, n’oubliez pas le Rendez-vous des artisans et artistes de Wendake, qui en est à son sixième anniversaire. Ce salon propose différents exposants en arts visuels, vêtements, bijoux, alimentation et bien plus. Des démonstrations de savoir-faire ancestral seront aussi présentées.

Les 26, 27 et 28 novembre au complexe sportif Desjardins, 100, rue Chef Thonnakona, Wendake

Tanya Beaumont

Le retour du Salon des artisans de Québec

Le Salon des artisans de Québec a lieu au Centre de foires. Photo : gracieuseté: Salon des artisans de Québec

Dès aujourd’hui et jusqu’au 5 décembre, le Salon des artisans nous convie à découvrir des créations d’artisans d’ici et une foule de produits agroalimentaires locaux. Bijoux, nappes brodées, foulards de soie peints à la main, poterie, vêtements... Les idées de cadeaux pour les Fêtes ne manquent pas au Salon. Ceux qui connaissent déjà l’événement savent que la zone agroalimentaire vaut le détour avec ses choix, entre autres, de terrines, de saucissons, d’épices et de caramels. Notez que l’entrée et le stationnement sont gratuits durant l’événement qui se tient au Centre de foires.

Le Salon des artisans sera ouvert les samedi et dimanche, de 10 h à 17 h, du lundi au mercredi, de 11 h à 18 h, et les jeudi et vendredi de 11 h à 21 h.

Valérie Cloutier

Sentiers de ski de fond

Les sentiers de la forêt Montmorency sont ouverts aux amateurs de ski de fond. Photo : Ski de fond Forêt Montmorency

Les amateurs de ski alpin devront encore patienter un peu pour débuter leur saison, mais les plus fervents fondeurs seront déjà sur les pistes, en fin de semaine. Le centre de ski de fond de la forêt Montmorency offre une quinzaine de kilomètres de pistes en pas de patin et classique. On conseille l’achat en ligne des billets journaliers vendus à 24 $ pour les adultes et 13 $ pour les enfants (12 à 17 ans). Reste à voir maintenant si les autres centres situés au nord de la région de Québec, au Camp Mercier et à Saint-Ferréol-les-Neiges, emboîteront le pas.

Guillaume Piedboeuf