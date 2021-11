Donner une seconde vie à des vêtements de travail

L'organisme à but non lucratif ( OBNLorganisme à but non lucratif ) fait affaire avec un Centre de formation en entreprise et récupération ( CFERCentre de Formation en Entreprise et Récupération ) de la région de Québec qui lui envoie notamment des uniformes en provenance d'Hydro-Québec, de la Sûreté du Québec, d'ambulanciers ou autres. Il peut s'agir de morceaux neufs, mais qui n'ont plus d'utilité puisque, par exemple, le logo ou les couleurs de l'entreprise ont changé.

Ateliers Mon Choix rebrode alors le logo d'une nouvelle entreprise et peut ainsi les remettre en vente. Mais il peut s'agir aussi de morceaux usagers que l'organisme retravaille complètement. S’ils sont trop abîmés, on va les transformer, on va faire du surcyclage comme on l'appelle. C’est de réutiliser les matières de ces vêtements-là pour créer autre chose qui devient utile à son tour explique le responsable du développement des affaires des Ateliers Mon Choix, Félix Garon.

De vêtements à coussins, cache-cou ou sacs

Les doublures de manteau servent à concevoir des sacs. L'organisme ne manque pas d'idées pour redonner une seconde vie aux habits.

« On fabrique aussi des coffres ou des étuis [à crayons] qui vont être faits à partir de pantalons. Ce sont des tissus qui sont souvent solides. » — Une citation de Félix Garon, responsable du développement des affaires des Ateliers Mon Choix

Les vêtements de travail sont réutilisés pour fabriquer d'autres produits. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

L'objectif des Ateliers Mon Choix est d'éviter au maximum d'envoyer les vêtements usagers dans les centres d'enfouissement et de réutiliser des accessoires au lieu de les faire venir de l'autre bout de la planète. Il y a beaucoup de fermetures éclair, des choses que l’on récupère sur les vêtements qui habituellement sont importés. Étant donné qu’au Québec on en fait plus, c’est bien d’être capable d’avoir accès à ça confirme l'agente de développement textile des Ateliers Mon Choix, Johanny Lavoie-Dion.

L'organisme souhaite encourager l'économie circulaire et rêve au jour où les entreprises ou municipalités de la région équiperont leurs employés en vêtements recyclés.