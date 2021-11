Stress et emplois manqués : la longue attente de la citoyenneté canadienne

C’est fatigant , dit Mohammad Khalil en soupirant.

Arrivé en 2015 au Canada avec sa femme et leurs quatre filles, ce père de famille originaire de l’île Maurice paraît désespéré par ces délais et le manque d’informations de la part d’Immigration Canada.

« Devenir canadiens, c’est notre rêve. C’est très important pour nous. On a quitté notre pays pour s’établir ici. »

Résident permanent depuis plusieurs années, Mohammad Khalil a envoyé tous les documents nécessaires pour obtenir la citoyenneté canadienne en mars 2019. En novembre de la même année, la famille a passé et réussi l’examen de citoyenneté.

Mais depuis, silence radio du côté du gouvernement fédéral.

[Après l’examen], l’agent d’immigration m’a dit que, d’ici trois mois, on aura une réponse pour être "cédulé" pour la cérémonie de citoyenneté. Malheureusement, il y a eu la pandémie , raconte Mohammad Khalil.

Ce délai est d’ailleurs officiellement mentionné sur le site Internet d’Immigration Canada.

C’est vraiment un stress psychologique, ajoute-t-il. C’est indéterminé, on ne sait pas quand on va avoir cette cérémonie.

Mohammad Khalil et sa femme Reshma sont originaires de l'île Maurice. Ils ont réussi leur examen de citoyenneté fin 2019 et attendent leur cérémonie.

Pour devenir citoyens canadiens, les immigrants doivent remplir plusieurs critères. Dans un premier temps, ils doivent obtenir une résidence permanente. Le délai varie notamment s’ils vivent au Québec, qui a son propre système de sélection, ou dans le reste du Canada. Par la suite, ils doivent avoir été physiquement présents au Canada au moins 1095 jours, soit 3 ans, au cours des cinq années précédant leur demande. Une connaissance du français ou de l’anglais est également exigée, tout comme la réussite d’un examen qui évoque notamment les droits et responsabilités des Canadiens, mais aussi l’histoire, la géographie, l’économie et les lois du pays. Une cérémonie de citoyenneté, comprenant une prestation de serment, est ensuite organisée.

Adeline Menon vit une situation similaire. Établie à Toronto, la jeune femme, originaire de France, patiente elle aussi depuis plus de deux ans. Pis encore : elle n’a jamais été convoquée pour l’examen de citoyenneté.

Nous sommes nombreux à nous sentir démunis, abandonnés et sans recours , lâche-t-elle.

« Je vis très mal cette attente. C'est beaucoup de stress, car on ne sait pas quand on va recevoir une convocation, un courriel ou autre pour le test. »

Si la citoyenneté donne accès au droit de vote et au passeport canadien, elle permet également de postuler à certains postes fédéraux qui ne peuvent être occupés par des résidents permanents ou des travailleurs temporaires.

Pour moi, c’est important [d’avoir cette citoyenneté]. J’aimerais avoir accès à des postes gouvernementaux , souligne Mohammad Khalil, qui travaille actuellement dans la fonction publique.

Entrer dans les Forces armées canadiennes, par exemple, exige d'avoir la citoyenneté canadienne. Le fils de Sébastien Couturier, qui vit à Québec depuis plus de huit ans, en rêve.

Il a projeté à la fin de son secondaire d’entrer dans les Forces armées canadiennes. Il a passé les tests de préentrée, mais il est bloqué, car on n’a pas eu la cérémonie et le certificat de citoyenneté , regrette ce Français d’origine.

Malgré plusieurs discussions avec les responsables de l’armée, Sébastien Couturier a dû se rendre à l’évidence : On m’a confirmé que mon fils n’a pas le choix. Il doit être citoyen canadien au moment d’entrer au centre de formation.

« Mon fils a arrêté ses études. Il se projetait, pensait aller dans l’armée rapidement... Je suis inquiet pour mon garçon. Je ne veux pas qu’il se démoralise, qu'il abandonne son projet et qu’il ne sache plus quoi faire. »

Mohammad Khalil, Adeline Menon, Sébastien Couturier et leur famille ne sont pas les seuls, loin de là.

C’est devenu une préoccupation importante , explique l’avocate Stéphanie Valois, présidente de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI), qui déplore ces délais exponentiels .

« C’est l’incertitude complète. Cette problématique est devenue de plus en plus importante ces derniers mois, et c’est extrêmement difficile pour toutes ces personnes en attente, car la communication avec Immigration Canada n’est pas simple. »