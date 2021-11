Face à de nouvelles tempêtes, la situation demeure précaire en Colombie-Britannique

Alors qu’une nouvelle rivière atmosphérique assombrit le ciel du sud de la Colombie-Britannique et menace les efforts de réparation des infrastructures, voici l’état des lieux dans la province, une semaine après la déclaration d’un état d’urgence en raison d’inondations.

De la pluie, de forts vents et de la neige sont attendus dans plusieurs régions de la province, selon Environnement Canada. L’agence fédérale a publié des bulletins spéciaux pour le Grand Vancouver, la vallée du Fraser et le corridor Sea-to-Sky entre Squamish et Whistler, qui pourraient recevoir jusqu’à 80 mm de pluie.

Une autre rivière atmosphérique est prévue samedi.

Ce que vous devez savoir jeudi

L’autoroute transcanadienne, une route clé du transport entre Vancouver et la vallée du Fraser, doit rouvrir jeudi matin, selon le ministre des Transports Rob Fleming.

Les déplacements non essentiels sont toujours interdits, et l'achat d'essence est limité à 30 litres par conducteur jusqu'au 1er décembre.

Une cinquième victime a été identifiée dans un glissement de terrain mortel survenu près de Lillooet. Brett Diederichs était âgé de 36 ans.

Une dame âgée de 70 ans manque à l’appel dans la région de Spences Bridge, dans l’intérieur de la province. La route 8 dans ce secteur a été lourdement endommagée par la crue de la rivière Nicolas.

Une dizaine de tronçons de la route 8 a été emportée par les eaux. Photo : Ministère des Transports de la C.-B.

Recycle BC demande aux Britanno-Colombiens de garder chez eux les bouteilles en verre ainsi que les emballages en polystyrène. L'organisme chargé de la gestion du recyclage en Colombie-Britannique dit rencontrer des difficultés dans l'acheminement des matières recyclables.

L’armée canadienne participe aux efforts de sauvetage d’animaux et de réparation des infrastructures dans différentes régions du sud de la province, notamment à Abbotsford et à Princeton.

Ottawa versera une aide financière d'urgence de 4,1 millions de dollars à l'Administration portuaire Vancouver-Fraser afin d’atténuer la congestion dans la chaîne d'approvisionnement.

Quelque 20 000 porcs ont péri dans la région agricole du sud de la province, selon la ministre de l’Agriculture Lana Popham. Ce triste bilan s’ajoute à l’annonce faite par l’association laitière faisant état de 500 bovins morts.

Des militaires ont participé au sauvetage de 30 000 poulets à Abbotsford, en C.-B. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Les efforts pour réparer la digue endommagée à Abbotsford se poursuivent jeudi. Le maire, Henry Braun, doit faire le point sur la situation dans la journée.

Les deux voies ferrées qui permettent de relier le Port de Vancouver au reste du pays sont de nouveau en activité. Les services sont toutefois limités.

Une nouvelle ligne téléphonique pour les sinistrés de la Colombie-Britannique est accessible 7 jours sur 7.

Environ 17 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur résidence en raison des inondations.