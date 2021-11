L’Arctique se réchauffe depuis plus longtemps que ce que l’on croyait

L’océan Arctique se réchauffe depuis le début des années 1900, soit des décennies plus tôt que ce que les données empiriques ont montré jusqu’à présent, selon une nouvelle étude parue mercredi dans la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) .

L’étude, pilotée par l’université de Cambridge et sur laquelle ont collaboré une dizaine de scientifiques, conclut que la température de l’océan Arctique a augmenté d’environ 2 degrés Celsius depuis 1900 en raison d’un phénomène appelé atlantification , soit l’expansion des eaux chaudes et salées de l’Atlantique vers le nord.

C’est en étudiant la signature chimique de microorganismes marins du détroit de Fram, qui sépare le Groenland et l’archipel du Svalbard, que le groupe de scientifiques a pu constater un réchauffement des eaux arctiques antérieur aux données enregistrées par les satellites, notamment.

Ces sédiments, des archives naturelles recueillies là où l'Atlantique et l'Arctique se rencontrent, ont permis aux scientifiques de reconstituer 800 ans de données paléocéanographiques et ainsi de brosser un tableau beaucoup plus vaste de l'atlantification, documentée depuis seulement 40 ans par les instruments modernes.

Les données qu'ils ont pu colliger montrent que la température et la salinité de l'eau sont demeurées relativement stables, jusqu'au début des années 1900, moment où elles ont connu une hausse abrupte et soudaine.

Pour Francesco Muschitiello, professeur adjoint de géographie à l'université de Cambridge et coauteur de l'étude, ces résultats sont inquiétants puisqu'ils mettent en lumière une probable faille dans les modèles que les scientifiques utilisent pour prédire l'évolution des changements climatiques.

L'océan Arctique se réchauffe depuis bien plus longtemps que nous le ne pensions , a indiqué le professeur, en entrevue à CNN. C'est un peu troublant et ce pour de nombreuses raisons, notamment parce que les modèles climatiques que nous utilisons pour établir les projections liées aux changements climatiques ne prennent pas en considération ce type de changement dans leurs simulations.

Tenter d'expliquer l'atlantification précoce

Selon Francesco Muschitiello, il est difficile de déterminer à quel point l'activité humaine a joué un rôle dans l'atlantification précoce de l'Arctique, et de plus amples recherches seront nécessaires pour en identifier précisément les causes. L'étude avance tout de même certaines hypothèses.

Au début des années 1900, nous avions déjà commencé à surcharger l'atmosphère avec du dioxyde de carbone , a expliqué le Pr Muschitiello. C'est possible que l'océan Arctique soit plus sensible aux gaz à effet de serre que ce que l'on croyait jusqu'à maintenant.

L'atlantification précoce pourrait aussi être liée à un phénomène appelé circulation méridienne de retournement atlantique , soit un ensemble de courants marins profonds qui aide à tempérer les eaux de l'hémisphère nord. Selon les auteurs de l'étude, l'affaiblissement de ces puissants courants pourrait expliquer le déversement accentué des eaux de l'Atlantique vers l'Arctique.