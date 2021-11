L’inflation pourrait gâcher le temps des Fêtes des Manitobains

Avec les prix qui augmentent, les Manitobains auront plus de mal à faire tous les achats qu'ils souhaitent pour le temps des Fêtes. Le taux d'inflation a atteint 4,7 % le mois dernier au pays selon Statistique Canada, et les salaires ne suivent pas ce rythme.

Les dépenses s’accumulent pour la famille Roehl, qui habite à Brandon. L'épicerie, une nouvelle maison, des rénovations, le coût de l'essence : les Roehl tentent d’équilibrer l’excitation du temps de Fêtes et les effets du taux d’inflation le plus élevé depuis 2003.

Normalement, nous achetons beaucoup de cadeaux pour les enfants, ce qu’ils ont sur leur liste de Noël, mais ce sera juste quelques affaires chacun maintenant , indique Donovan Roehl, père de trois enfants.

C’est facture après facture après facture , lance-t-il.

La propriétaire d’un cabinet d’optométrie à Winnipeg, Meron Gebrit, sent elle aussi l’effet du coût de la vie qui augmente pendant cette période festive. On veut se rassembler, mais il faut faire attention. Les coûts augmentent de façon exponentielle, alors cela fait une grande différence , affirme-t-elle.

Selon Statistique Canada, le coût de la viande a augmenté de 10,1 % au Manitoba entre octobre 2020 et octobre 2021. Le coût du gaz naturel a augmenté de 31,1 % au cours de la même période et celui de l’essence a grimpé de 39,2 %.

Pour une famille de quatre personnes, c’est dingue d’aller à l’épicerie, de dépenser 700 $ et de seulement obtenir deux paniers de nourriture , lance Meron Gebrit.

Pour les personnes qui ont un faible revenu et qui n’ont pas de revenu disponible, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’ils joignent les deux bouts? , poursuit-elle.

Les restrictions sanitaires de l’an dernier ont limité les rassemblements et la vente de certains articles non essentiels, et cela pourrait motiver certains clients à acheter malgré l’inflation, pense le professeur adjoint en comptabilité et en finance à l’Université du Manitoba, Shiu-Yik Au.

Après deux ans confinés, je crois que tout le monde souhaite sortir et célébrer un petit peu, moi y compris , affirme-t-il. En même temps, il dit que faire des économies devrait être une priorité en ce moment pour les Manitobains.

Les économistes sont divisés sur l’avenir de l’inflation, explique-t-il. Certains croient que cette hausse est temporaire, alors que d’autres croient qu’elle sera constante.

Si vous êtes un économiste ou un gestionnaire de placements, c’est un moment turbulent et effrayant, parce que nous n’avons rien vu de tel dans les 100 dernières années , poursuit Shiu-Yik Au.

Ils se préparent pour toutes les éventualités […] et j’espère que chaque Manitobain fait de même , ajoute-t-il.

Si les plus riches peuvent s’inquiéter pour leurs placements, beaucoup d’entre eux ont gagné davantage d’argent pendant la pandémie, dit M. Au. Les pauvres et ceux qui ont perdu leurs emplois ont pu profiter de programmes fédéraux, ajoute-t-il.

Quant à la classe moyenne, elle s’en est mal sortie. Elle n’a pas gagné d’argent en bourse , note-t-il.

Avec les informations de Sam Samson